Gricela temía morir si la vacunaban contra el Covid-19, pero al final decidió protegerse en Guasave

Guasave, Sinaloa.- Ayer se abrió un nuevo punto de vacunación contra Covid-19 en la sindicatura de La Brecha, Guasave, al que muy temprano arribó doña Gricela Castro Morales en compañía de su hija, y quien a sus 75 años de edad, tenía la incertidumbre de si iba a funcionar en ella dicho biológico, ya que le habían comentado que posiblemente podría traerle efecto secundarios si se la aplicaba, inclusive, que hasta podría terminar con su vida.

Ante la preocupación y la falta de información de que no hubiera un punto de vacunación en la sindicatura de La Brecha, se pensaba que nunca llegarían, y la espera fue larga para esta señora, mientras que las estadísticas a diario registraban más decesos de personas de la tercera edad.

Al recibir la vacuna contra el Covid-19, Gricela comentó que tenía mucho miedo, ya que anteriormente le preguntó a personas conocidas que se la habían puesto, y le decían que no se la aplicara, ya que podría ser muy riesgoso para su salud, y que hasta podría ocasionarle la muerte, pero al salir del punto de vacunación, no sintió ningún síntoma, pues salió caminando erguida, sin malestar alguno, por lo que se dijo contenta al darse cuenta que lo peor ya había pasado, solo fue el miedo que sus vecinos y familiares le habían transmitido al desinformarla.

Leer más: Sindicato de la Jumapag analiza denuncia por abusos en Guasave

Me siento bien, no sentí nada, no siento ningún síntoma secundario, como decían. Tenía muchas dudas al recibir la vacuna por lo que me decían, y pues yo no quería ponérmela, por lo mismo”, destacó la septuagenaria.