Guasave: Denuncian brote de aguas negras en la Tierra y Libertad

Sinaloa.- Con derrames de aguas negras por distintos registros y la acumulación del contaminado líquido en el patio de una vivienda particular es como están en la colonia Tierra y Libertad, que se ubica por la calle Emiliano Zapata y Sinaloa. A decir de los afectados, han reportado a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, quien se presentó hace 15 días en la zona e hicieron algunas maniobras pero el problema continúa, y pese a que siguen reportando la respuesta que reciben es un ahorita vamos, pero ya no han acudido a la zona afectada.

Contaminación

Margarita Valenzuela, colona desde hace más de 40 años, dijo ser una de las más afectadas al ser una de las zonas más bajas, lo que repercute que el agua quede estancada en su patio, donde tiene la lavadora y acostumbraba a tender la ropa, pero por la presencia del pestilente líquido ahora se limita hacerlo y evitando una caída.

La madre de familia explicó que al igual que otros vecinos han hecho el reporte a la Jumapag y fue hace dos semanas aproximadamente cuando se presentó un equipo para extraer el agua, pero al continuar con los derrames se habló de la posibilidad de estar tapada la línea principal, para lo que se requiere maquinaria, y hasta la fecha no han logrado que se presenten a dar solución al problema y en su caso se ve afectada en las tareas domésticas, pero principalmente teme por la salud de su nieto Sebastián, de un año, y de otros infantes que acostumbraban a jugar en el patio, pero ahorita por las condiciones en que se encuentra se convirtió en un foco de infección y no es conveniente que salgan.

Nos dicen que tiene que venir la retro u otra maquinaria porque al parecer está taponeada la línea principal, pero en realidad no tenemos la certeza, lo único que sí podemos decir es que ni lavar podemos.”

En este caso particular se le sugirió cambiar el registro hacia la calle, para que se le dé salida al agua con mayor fluidez, pero dicho cambio aún no lo puede hacer porque está saturado, y mientras no destapen está imposibilitada.

Inconformidad

Por otra parte, vecinas señalan que en las descargas del sanitario el agua no se va y los fétidos olores empiezan a intensificarse, por lo que piden a la Junta que se les priorice en atención antes de que el problema sea mayor y constante como es el caso de otros puntos de la colonia Tierra y Libertad.