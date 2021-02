Guasave: No se dará reversa al cambio de circulación en la calle Cuauhtémoc

Guasave, Sinaloa.- En la parte de Asuntos generales de la sesión de cabildo realizada ayer, la regidora del PRI pidió reconsiderar la posibilidad de regresar a un solo sentido la calle Cuauhtémoc, haciendo alusión a los múltiples accidentes registrados en las últimas semanas, además de la inconformidad de los ciudadanos.

La alcaldesa por su parte enfatizó que ante una obra tan importante no se puede dar marcha atrás, sino más bien seguir gestionando la semaforización que debió de instalarse antes de que la obra fuera inaugurada.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Solicitud

Leonila Ordorica Rábago, regidora del PRI, intervino en asuntos generales para plantear el regreso de la Cuauhtémoc a un solo sentido, debido a la serie de percances ocurridos y a la confusión que existe en la ciudadanía para poder transitar por dicha vía.

Leer más: Coepriss podría sancionar a funerarias por incumplir protocolo sanitario en Guasave

“Lo más preocupante es el número de accidentes que se han generado en estos días provocando algún daño material y económicos en los guasavenses... Es por ello que solicitamos que se retomen los estudios técnicos que dieron como resultado dicha circulación de doble sentido, porque a la fecha está comprobado que no es viable en virtud de tantos accidentes ocurridos, por lo tanto consideramos que se debe de retomar la posibilidad de dejar de un solo sentido esa vialidad tan importante para Guasave, todo esto buscando evitar próximos accidentes y logrando sobre todo el bienestar de los guasavenses.”

La presidenta municipal, Aurelia Leal López, descartó dicha posibilidad, argumentando que una obra tan grande no debería de terminar de un solo uso y reconoció que ella no quería recibir la obra sin la semaforización correcta, sin embargo el gobierno del estado insistió en entregarla.

“Me quedaba claro a mí que no debíamos de haber recibido esa obra si no se le hubieran puesto los semáforos, yo siempre lo dije, pero fue mucha insistencia del ejecutivo estatal de inaugurarla a como diera lugar, fue una obra incompleta porque faltan 19 semáforos que le corresponden a Vialidad y Transportes... Creo que una obra tan grande no puede terminar de esta manera con una sola vialidad, no podemos pretender eso, para qué hacer una obra tan imponente, tan buena, como para darle un solo uso y un solo sentido, yo creo que es mejor solicitar lo que realmente le falta a la obra.”

Leal López enfatizó que desde un año antes de inaugurar el puente se solicitaron los semáforos, sin embargo al no tener respuesta, hace días se gestionaron de nuevo, de manera formal a través de un oficio.

Leer más: Locales en plaza de Guasave cerrarían si no bajan costos de renta

Ante la negativa de regresar a un solo sentido la calle Cuauhtémoc, la regidora solicitó entonces una campaña de socialización, a lo que la alcaldesa respondió que ya se estaban colocando lonas informativas sobre la forma correcta del uso de la vialidad.