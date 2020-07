Guasave: Productores sin apoyo pues bodegas no mandaron padrón de validación

Guasave, Sinaloa.- Es preocupante que por la falta de envío del padrón de validación por parte de algunas bodegas, cientos de productores de maíz quedarán fuera del esquema de apoyos, acusó el dirigente de la Anapsin.

Alejandro Cervantes Sotelo indicó que en la última videoconferencia que tuvieron esta semana con funcionarios de Segalmex, se les informó que hay una lista amplia de bodegueros que no realizaron este procedimiento. Los motivos se desconocen, sin embargo los problemas que acarrearía a los productores que vendieron por debajo de los 4 mil 150 pesos serían fatales.

Cervantes Sotelo expuso que en este tenor son cientos de productores los que automáticamente caerían en cartera vencida, pues en la mayoría de los casos requieren de entre 600 y 700 pesos de apoyo complementario para llegar a los 4 mil 150 pesos por tonelada.

“Es algo muy preocupante que no se puede dejar pasar desapercibido porque se habla de la rentabilidad de muchos productores. Hay que recordar que a la mayoría nos tocó vender cuando el precio del maíz estaba muy bajo, entonces no se puede quedar el productor con lo que alcanzó únicamente porque se está yendo automáticamente a cartera vencida.”

El líder recordó que este procedimiento anteriormente era algo de lo que se encargaba el desaparecido organismo Aserca, sin embargo ahora que se dejó en manos de los bodegueros al cien por ciento y además sumándole la inexperiencia que está mostrando Segalmex para dar celeridad a este proceso, el resultado es el descontrol que se está apreciando. Es por ello que invitó a los productores para que de forma individual e insistente esté al pendiente de que sus cosechas hayan sido validadas por parte de los bodegueros.

“Aquí no hay de otra más que ser insistentes, cada quien debe estar bien pendientes de que por parte de la bodega en que entregó se haya hecho ya el procedimiento de validación, porque si no en unos meses van a tener un problema grande, al que no queremos enfrentarnos.” Aseguró que más vale que los tachen de insistentes a batallar en un futuro próximo por haber quedado fuera del apoyo.

Es muy importante esto y no queremos que nadie se quede fuera del beneficio porque de otro modo las cuentas no les van a dar.”

