Guasave, a un año de la declaratoria de Alerta de Género

Guasave, Sinaloa.- Aun año de la declaratoria de Alerta de Género, el Instituto Municipal de las Mujeres brindó el primer informe de las acciones realizadas en materia de prevención y acción en cuanto a la violencia contra la mujer.

En el evento se contó con la presencia de la directora del Insituto Sinaloense de las Mujeres, Araceli Tirado Gálvez, quien enfatizó que en el primer trimestre del 2018 los feminicidios en Sinaloa disminuyeron un 50 por ciento.

Estadísticas

De acuerdo con las cifras presentadas por la directora del instituto a nivel municipio, Cindi Solano Espinoza, durante este año tras la declaratoria antes señalada, en el lapso que corresponde al 2017 se brindaron 662 asesorías jurídicas y 245 asesorías psicológicas, mientras que en el lapso del 2018 se han atendido jurídicamente a 161 mujeres y psicológicamente a 84.

Durante el 2017 se tuvieron que resguardar un total de ocho mujeres, al sentir que su vida corría peligro, y en el 2018, hasta el momento, se ha brindado resguardo a un total de cuatro.

Grupo especial

Solano Espinoza resaltó la creación de la célula de reacción inmediata que se creó en la Dirección de Seguridad Pública Municipal, en la cual se cuentan con tres agentes certificados en cuanto al protocolo de atención a casos de violencia familiar. “Estamos trabajando muy de la mano con ellos, son tres agentes certificados, pero ellos capacitaron a 11 más, y al recibir una llamada de auxilio por casos de este tipo, son ellos quienes acuden, llenan un formato y nos lo entregan para nosotros darle el seguimiento y no soltar a esas mujeres”, señaló Solano Espinoza.

De igual manera informó que de febrero a la fecha este grupo de reacción ha atendido 21 casos de mujeres violentadas.

A pesar del apoyo tan fuerte que representa esta célula, no se cuenta con una unidad especial en la que se muevan estos agentes a brindar la atención. “Estamos trabajando para que exista esta unidad porque es lo que se nos marca, que haya una unidad de reacción inmediata, y en sí no la tenemos, no hay una específica, por falta de recursos, pero seguimos trabajando”, indicó.