Guasave es semillero de jóvenes talentosos en muchos ámbitos

Guasave, Sinaloa.- Guasave ha sido desde siempre un semillero de talento y de jóvenes exitosos en distintos ámbitos, quienes a pesar de las condiciones se forjan un futuro prominente con dedicación y mucho esfuerzo.

Ana Cristina Retamoza Beltrán es una joven estudiante de preparatoria que ha ganado primer lugar en varias ferias del conocimiento realizadas a nivel mundial; Luis Alfonso López Guillén es un deportista de 17 años que ha participado con la preselección mexicana de basquetbol en dos ocasiones, y Ra Haracht Castro Sánchez es un reconocido pintor y músico en el municipio.

Los tres jóvenes coinciden en que el talento guasavense necesita mucho apoyo.

Necesidades

La juventud en todo el mundo está viviendo etapas duras respecto a la drogadicción, embarazos a temprana edad, falta de empleos e inseguridad, lo mismo sucede en Guasave.

Los entrevistados señalaron que los jóvenes guasavenses están carentes de apoyos, sea cuál sea el ámbito en el que se desarrollan, y que es con méritos propios como han conseguido los recursos que necesitan para trasladarse a las sedes en donde han puesto el nombre de Guasave muy en alto.

La falta de espacios en el municipio, en donde los jóvenes puedan demostrar sus habilidades artísticas, es otro punto que limita el crecimiento de la juventud.

Ana, estudiante distinguida a nivel mundial

Ana Cristina Retamoza Beltrán estudia el tercer año de preparatoria y a su corta edad ha ganado primeros lugares y medallas en foros de jóvenes emprendedores y ferias de ciencias realizados en diferentes partes del mundo. La joven señala que existe mucha falta de apoyo para la juventud guasavense, tanto económica como social.

Falta apoyo económico para que podamos salir a participar e impulsemos nuestros proyectos, y socialmente porque no se nos motiva a que desarrollemos todo nuestro potencial, ni se nos toma en cuenta como activistas, y los jóvenes somos el presente y el futuro y podemos mover nuestro entorno creando muchos cambios”.

Ana Cristina invitó a la juventud guasavense a trabajar por un mejor municipio. “Todos somos agentes de cambio y podemos transformar el lugar en el que estamos, seamos seguros de quiénes somos y trabajemos por el lugar que nos rodea desde nuestras capacidades”.

Basquetbolista con prominente futuro

Luis Alfonso López Guillén tiene 17 años de edad. Practica basquetbol desde los 11 años; a los 12 empezó a entrenar con el Club Halcones y a los 14 años tuvo su primer llamado a la preselección mexicana donde logró quedar en el equipo, con el que participó en el torneo Cocaba en Mexicali y quedaron campeones.

Al cumplir 15 años fue llamado una vez más por la preselección, con la que acudió a un torneo en Puerto Rico, donde terminaron en tercer lugar, pero con pase al premundial que se llevó a cabo en Argentina.

Para el joven en Guasave se requiere mucho apoyo, sobre todo al deporte. “Considero que falta mucho apoyo a los jóvenes guasavenses. Cuando yo fui a participar a esos eventos casi no conté con apoyo del municipio, incluso en algunas ocasiones ni tomaron en cuenta mis participaciones”, señaló el basquetbolista, quien aprovechó para invitar a los jóvenes guasavenses a no perder nunca la esperanza de lograr sus metas, pues con dedicación y esfuerzo todo es posible.

El arte es su forma de vivir

Ra Haracht Castro Sánchez es maestro de dibujo técnico y de arte en escuelas secundarias y en una universidad. Pinta y dibuja por encargo, además de tocar la guitarra y cantar. Desde muy niño se despertó en él la inquietud de las artes, pero a los 14 años fue cuando inició a pintar de manera formal.

Para Ra Haracht en Guasave hacen falta espacios en donde los jóvenes puedan demostrar sus habilidades artísticas y también falta mucha difusión del arte local.

No digo que no se esté haciendo nada, claro que sí, si tomamos de ejemplo al pintor Alexi Gutiérrez, pero en eso no tiene nada que ver el gobierno local, entonces es evidente que faltan espacios en donde los jóvenes puedan demostrar sus habilidades y mucha difusión del arte local”.