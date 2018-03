Guasave está listo para albergar Estatal Libre

Guasave, Sinaloa.- En la sala de cabildo y teniendo como anfitrión al alcalde Víctor Espinoza Bojórquez, ayer se hizo oficial que Guasave será sede del Torneo Estatal de Futbol Libre Varonil, el cual tendrá verificativo del 11 al 15 de abril.

También se adelantó que de momento ya están 16 selecciones confirmadas para buscar la corona en esta justa, donde los anfitriones confirmaron que irán con tres conjuntos, pues las ligas de Primera, Segunda y Tercera Fuerza estuvieron de acuerdo en no hacer una eliminatoria entre ellos y ver acción todos.

“El hecho de ser los organizadores nos animó para hacerlo de esa forma y en el caso de nuestra liga ya estamos entrenando desde hace tiempo bajo las órdenes de Saíb López”, declaró Amado Moreno, coordinador del futbol de Primera Fuerza.

Invitados

Además del presidente municipal estuvieron en la sala de cabildo el director del Instituto Municipal del Deporte, Vladymir Espinoza Madrid, así como los regidores de la Comisión del Deporte, Eleno Flores, Felipe Camacho y José Manuel Sepúlveda. También estuvo el presidente del Comité Municipal de Futbol, José Ramón Armenta, así como coordinadores de ligas.

Víctor Espinoza reconoció que aunque las finanzas del municipio no son las mejores, no vio ningún problema para sacar adelante este estatal, del cual Guasave no era sede desde hace 15 años.

Eleno Flores destacó que el selectivo guasavense tendrá un compromiso moral fuerte, pues al ser anfitriones se espera que trasciendan y por ello se armarán cuadros competitivos.

El monarca de esta competencia representará a Sinaloa en la fase nacional, la cual tendrá lugar en Los Cabos, Baja California Sur, del 26 de abril al 2 de mayo.

Juvenil Especial

También se adelantó ahí que este municipio será organizador del estatal de futbol Juvenil Especial, el cual se jugará del 26 al 29 de abril.

Aquí ya están seguros 12 representativos, donde Guasave es el campeón defensor e intentará revalidar su estatus.