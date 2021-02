Guasave, sin casos de influenza confirmados

Guasave, Sinaloa.- La jefa de la Jurisdicción Sanitaria No. 2 indicó que en lo que va del año no se tienen registrados casos de influenza en el municipio, recalcando que la vacunación oportuna ha sido de gran ayuda para que no se tengan estadísticas de esta enfermedad.

Hasta el mes de diciembre se aplicaron 57 mil dosis en el municipio de Guasave y Sinaloa.

Sin casos

Silvia María preciado Machado, jefa de la Jurisdicción Sanitaria No. 2, informó que debido a la aceptación que tuvo en esta campaña la vacuna contra la influenza, en lo que va del año no se han tenido casos confirmados.

“Hasta ahorita, en lo que va de este año no hemos tenido ningún caso confirmado en el municipio. Sin duda la aceptación que en esta campaña tuvo la vacuna contra la influenza nos ha ayudado a que no se registren pacientes con la enfermedad.”

Preciado Machado explicó que durante el periodo de vacunación, en repetidas ocasiones se quedaron sin el biológico, pues la cantidad de vacunas que habitualmente se aplicaban en 15 días, se terminaban al tercer día de haber llegado, sin embargo, hasta diciembre se lograron aplicar alrededor de 57 mil dósis en los municipios de Guasave y Sinaloa.

La doctora detalló que en caso de que algún paciente llegue con síntomas, y ante la similitud de algunos de estos con el Covid, se descarta primero esta última enfermedad, pero se aprovecha también para realizar la prueba de la influenza y así tener un diagnóstico más veraz y oportuno.

El llamado

Preciado Machado recalcó que el hecho de que hasta el momento no se tengan casos registrados, no significa que ya no se presente la enfermedad, por lo que hizo el llamado a la ciudadanía en general a no bajar la guardia.

Manifestó que los cuidados que se están teniendo contra el Covid, también están siendo de beneficio para prevenir otro tipo de enfermedades respiratorias, pero enfatizó que en caso de presentar síntomas, es fundamental no automedicarse y acudir con un médico para que sea él quien determine las pruebas que se requieren para descartar o confirmar cualquier enfermedad y poder así recibir un tratamiento adecuado y oportuno para evitar complicaciones.