Guasave ya se libró de un rebrote de contagios, señala director del Hospital General

Guasave, Sinaloa.- El director del Hospital General de Guasave aseguró que tras pasar las elecciones se esperaba tener un repunte de contagios de Covid-19, por la afluencia de personas que acudió a ejercer su voto el 6 de junio, pero ya se cumplió con el tiempo que tiene ese virus para incubar, por lo que ya no habría rebrote alguno.

Francisco Javier Flores Gaxiola insistió en que ya pasó el lapso que dicho virus tiene para incubarse, que son de 14 a 18 días por lo máximo, pero a pesar de ello no debe bajarse la guardia y seguir aplicando los protocolos sanitarios.

Reconoció que ellos esperaban ese repunte de infectados al pasar los comicios, pero se sienten aliviados que el tiempo de incubación ya pasó, por lo cual el municipio de Guasave se libró de ese rebrote de contagios.

Destacó que la gente no debe relajarse a pesar de todo, por ninguna circunstancia, esto debido a que en ciudades como Culiacán, las personas probablemente por medidas de seguridad deberán regresar de nuevo a la modalidad del home office. “La verdad es que nosotros como hospital le pedimos a la gente que no se relaje, que sigan aplicando el uso del cubrebocas, sana distancia, el aseo de las manos con gel y obviamente lavarse con jabón y agua, todo es muy importante, no hay que olvidar la disciplina de la prevención”, refirió.

Asegura que por el momento solo tienen dos camas Covid ocupadas en el Hospital General, por lo que cualquier persona que presente síntomas del ya mencionado virus, no debe dudar en acudir a las instalaciones del nosocomio para ser atendida de manera inmediata, pues algunos pacientes llegan muy graves y eso dificulta mucho las posibilidades de ganar la batalla.

“Nosotros tenemos un área de evaluación que se llama TH Respiratorio, con clasificación de pacientes con ese tipo de problemas, por eso pido que se presenten a tiempo, porque los pacientes que llegan con más complicaciones son los que se atienden en casa mientras va avanzando la enfermedad. Batallamos mucho más en estos casos”, explicó Flores Gaxiola.

El director del Hospital General Guasave emitió un mensaje para todos los guasavenses en el sentido de respetar los protocolos indicados por la Secretaría de Salud, ante el próximo festejo del Día del Padre, recomendando que celebren desde sus hogares para evitar así un rebrote.

“Ahora que se viene el Día del Padre los invito a todos a que mantengamos la incidencia baja, y los invito a que nos apoyen en ese aspecto, que se queden en casa y no bajen la guardia”, recalcó el médico.

