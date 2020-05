Guasavenses a favor de aplicar medidas duras ante la pandemia

Sinaloa.- Tras el anuncio oficial del cierre de panteones desde el lunes y hasta el 12 de mayo, así como el cierre de dos vialidades en el Mercado Municipal, y el permiso para vender solo a domicilio o con el ‘ordene y recoja’ a restaurantes y florerías, se realizó un sondeo con habitantes del municipio, quienes en su mayoría señalaron estar de acuerdo con la aplicación de estas medidas para evitar que se registren más casos de coronavirus.

Entre los comentarios de los entrevistados resaltó el hecho de que si todas las personas respetaran desde el inicio las indicaciones emitidas, no se tendría que llegar a medidas tan fuertes y extremas.

De acuerdo

El hecho de endurecer las medidas preventivas contra el coronavirus tras lo ocurrido en el Día del Niño y ante la próxima celebración del Día de las Madres, es bien visto por los guasavenses, quienes señalaron que es la única manera de que las demás personas respeten las indicaciones de las autoridades de Salud y evitar así que se registren más contagios de Covid-19.

“Me parece muy bien, porque de verdad que las personas no entienden y ponen en riesgo la salud de muchísima gente más; con el cierre de los panteones también, porque para visitar a nuestros familiares que se nos adelantaron, no tiene que ser una fecha determinada, ya habrá tiempo”, señaló Yolanda Ruelas Gaxiola.

Por su parte, Wendy Alelí Carrillo, quien se desempeña como maestra, coincidió en que las medidas son adecuadas ante la situación.

“Pensando en la salud, son medidas eficaces porque esto evitará las aglomeraciones de personas, las cuales acabamos de ver que en fechas especiales no toman las medidas precautorias necesarias; es decir, las decisiones tomadas por el gobierno municipal siento que van encaminadas a orillarnos a cumplir con nuestra cuarentena.”

Claudia Patricia Sauceda Salcido indicó que aunque parecieran medidas muy drásticas, está a favor de que se implementen pues todo es con la intención de frenar la propagación del Covid-19.

Beatriz Mújica dijo que es de las mejores decisiones tomadas en carácter de prevención.

Es la mejor decisión que se pudo tomar, es una forma de cuidar a los ciudadanos que no hacen caso y así poder evitar más contagios y más tragedias.

Yanarhe García comentó que aunque está de acuerdo con las medidas, siente que podrían haberse aplicado desde hace tiempo.

“Creo que son medidas un tanto tardías por el desorden que se dio el Día del Niño, eso debió implementarse desde un principio; llevo 52 días encerrada y veo con bastante tristeza que las fiestas siguen y la mayoría de la gente sigue haciendo su vida normal.”

Señaló también que espera se logre tener control en los panteones después del día 12, pues al abrirlos la gente va a querer ir, y se aglomerará de igual manera.

Ojalá que después del 12 que abrirán los panteones pongan la vigilancia adecuada porque ese día será el que se llenarán.

En este sentido, Iván Rochín dijo coincidir.

Se restringe la entrada a panteones por cuestiones preventivas del 4 al 12 de mayo, pero sabemos que el 13 las personas harán lo que se les prohibió previamente.

El llamado

Wendy Alelí Carrillo manifestó que para que estas medidas sean benéficas para todos, se debe de ser congruentes y parejos con todos, refiriéndose al comercio informal que aún sigue trabajando.

“Pensando en la economía, pienso que solo se está perjudicando al sector formal, he visto muchísimo comercio informal laborando, al cual no se le aplican sanciones o se les obliga al cierre; creo entonces que estas medidas solo serán benéficas si son congruentes con todos y no se hacen de la vista gorda con los puestos no formales.”

Por su parte, Ramiro Ibarra comentó que es necesario que se enfrente la pandemia de manera integral, pues el sector más vulnerable de la ciudadanía requiere de mucho apoyo.

“El sector vulnerable está pasando por una situación más difícil por la falta de trabajo y de alimento, creo que como parte de la estrategia se debería de impulsar los comedores comunitarios y enfrentar esto de manera integral.”

Te puede interesar

Personal médico enfrenta desafíos éticos ante Covid-19

La gente no quiere decir que está enferma o que tiene algún síntoma en Guasave

Cuántos casos de coronavirus hay en Sinaloa