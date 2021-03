Guasavenses desconfían de la vacuna anticovid por sus efectos secundarios

Guasave, Sinaloa.- Tras un sondeo que se realizó en el centro de la ciudad para conocer la opinión de los guasavenses acerca de ponerse la vacuna anticovid, se corroboró que no todos están a la espera de la misma, ya que algunas personas aseguraron no tener en sus planes el aplicarse el biológico.

Karina Meléndrez Ochoa dice que ya tiene decidido no vacunarse contra ese virus, y una de las razones es por desconfianza a los efectos secundarios que podría presentarse en ella.

“La verdad yo no me pondría la vacuna, ya que siento desconfianza de llegar a tener efectos secundarios fuertes”, aseguró.

Daniela Rodríguez declaró que también ha tomado la decisión de no ser una de las vacunadas debido a que ya sufrió ser una de las contagiadas, por lo cual teme también por los efectos secundarios.

Yo no me la pondría porque están muy indecisos de que si es para bien o para mal, aún no se sabe total mente, prefiero no arriesgarme con los efectos secundarios, según ya me pegó Covid y el doctor me dijo que me dio muy leve, fui asintomática”, explicó.