Guasavenses en contra del horario de cierre en playas en Semana Santa

Sinaloa.- Tras la aprobación de restringir la permanencia en la playa hasta las 18:00 horas como medida preventiva para esta Semana Santa, se realizó un censo en Guasave en el que el 100 por ciento de los encuestados manifestó estar en contra de dicha medida.

Añadieron que es ilógico que por otra parte se permita el aforo del 100 por ciento sin restricción de horarios en lugares cerrados como antros y bares.

Turismo y economía

Muchos de los encuestados hicieron mención de la cuestión turística y económica que se estará privando al aplicar dicha medida.

Uno de ellos es Ramiro Ibarra, quien consideró que no se tomó en cuenta a la ciudadanía en general en la toma de dicha medida que no viene a estimular para nada el turismo, ni la derrama económica que suele incrementarse en la playa debido a la temporada.

De igual manera, Miguel Ramírez destacó que es importante conectar con soluciones que no afecten ni la economía ni el tema social.

“Espero que la medida esté sustentada en un estudio a consideración de la mejora económica y social, y no en base a una ocurrencia. Me gustaría saber cuál es la problemática que se busca erradicar o controlar con dicha acción, conectemos los problemas con soluciones, esto hará que se hagan acciones a favor de la sociedad, no de las administraciones en turno.”

Carlos Puentes también coincidió en que con el cierre de la playa a esa hora se reduce en mucho la oportunidad de que se genere una derrama económica que bastante falta le hace al municipio.

Naturaleza

Por otra parte, algunos ciudadanos consideran que al cerrar la playa a las 6 de la tarde obligará a los visitantes a que se pierdan el espectáculo natural del atardecer, que en Las Glorias es único.

“No estoy de acuerdo, el atardecer se estima que es a las 7 y Las Glorias es un lugar donde se disfruta de hermosos atardeceres con familia y amigos y ya no nos lo permitirán”, señaló Nallely Valenzuela.

En ese mismo sentido se mostró Isabel Rubio, al considerar que la medida está fuera de lugar, sobre todo cuando se está en semáforo verde y la mayoría de las restricciones diarias se quitaron.

“Estamos en verde, la playa es un espacio abierto, uno va a disfrutar del paisaje, del atardecer; definitivamente no estoy de acuerdo.”

Medida ilógica

Álex Álvarez indicó que la mayoría de las personas acuden a la playa a temprana hora, lo que indica que la aglomeración fuerte no es después de las 6 de la tarde, por lo que considera que la medida es ilógica, más aun cuando se permite aforo al tope en lugares cerrados.

“Creo que no es lógico cerrar espacios abiertos para llenar espacios cerrados.” Kenia Terminel señaló que si lo que se pretende es tener un mayor control de la gente, es ilógico que quieran cerrar la playa a esa hora pues entonces se saturará el bulevar Tiburón.

“Todos se van a concentrar en el bulevar afectando las viviendas y las áreas de ahí, porque en ese sitio es casi imposible mantener orden.”