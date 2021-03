Guasavenses evitarán ir a la playa en Semana Santa por el Covid-19

Guasave, Sinaloa.- A raíz de los múltiples contagios de Covid-19 que se han dado en el municipio y que le ha costado la vida a más de 600 guasavenses, ciudadanos señalaron que ir a la playa no es una opción para esta Semana Santa, pues quieren evitar infectarse con el virus.

En un sondeo realizado ayer en el centro de la ciudad, más del 60 por ciento respondió que no está en sus planes irse de vacaciones a sitios donde es recurrente que se den aglomeraciones, justificando que lo consideran un riesgo innecesario, mientras que el resto dijo que es posible que sí visiten Las Glorias, Bellavista o islas como la de Navachiste.

Opiniones

Tania Ruiz expuso que no considera prudente ir porque entre más gente asista es más probable que se expanda el virus.

“Aparte de que en esas fechas se hacen grandes aglomeraciones, y en estos tiempos no es bueno salir, menos donde haya tanta gente por lo del coronavirus, aparte, a mí en lo personal no me gusta salir, prefiero ir después, ya que no haya tantas personas”, señaló.

José Hernández Aguilar comentó que no es recomendable la apertura de playas en esta Semana Santa, debido a que se corre el riesgo de que los contagios aumenten de nueva cuenta. “Yo tengo un negocio de cocos y este sería el segundo año que no trabajemos en Las Glorias, pues por estas fechas de pandemia prefiero quedarme trabajando en la ciudad y no arriesgarme a ser uno de los contagiados. No me ha pegado esa enfermedad y no quiero que me pegue”, declaró.

Gloria Orduño señaló que prefiere quedarse en casa en compañía de su familia, resguardados del virus y evitando contagiarse.

Libertad

Mientras unos ciudadanos prefieren quedarse en la seguridad de sus hogares, o bien trabajar en lugar de salir y disfrutar de las playas en los días santos, hay quienes sí tienen contemplado ir y disfrutar de sus amigos y familiares a la orilla del mar o en otros centros de recreo.

Salvador Godínez relata que él sí tiene pensado salir, ya que el año pasado no le fue posible por la llegada de la pandemia y el hecho de que las playas estaban cerradas.