Habitantes de tres colonias de Guasave denuncian fallas en el servicio de recolección de basura

Guasave.- Habitantes de las colonias Las Palmas, Lomas del Mar y Del Bosque denunciaron por este medio deficiencias en el servicio de recolección de basura, debido a que algunos sectores tienen dos semanas con las bolsas acumuladas afuera de sus casas, lo cual puede ocasionarles un problema de salud.

Marina Loredo, habitante de la colonia Las Palmas, resaltó que tiene dos semanas que el camión de basura no pasa por su domicilio, por lo que solicita que se regule eso, ya que no es la primera vez que se atrasa.

Denuncia

Detalló que desde la primera lluvia no tienen el servicio de recolección, situación que no les extraña, debido a que en ocasiones esperan hasta una semana para que llegue.

Comentó que en dos semanas se le acumularon más de nueve bolsas negras con desechos afuera de su casa.

Aclaró que sus vecinos son muy limpios, sin embargo, debido al retraso en esa atención, más de 20 vecinos se vieron afectados alrededor de su domicilio.

”Por las lluvias nos vemos muy afectadas, ya se me han juntado como unas nueve bolsas de basura tamaño jumbo”, destacó la quejosa.

Flor Acuña, quien también vive en Las Palmas, acusó que en el transcurso de dos semanas se vio muy afectada debido a que se iban acumulando las bolsas de basura, por lo que muchos perros callejeros las rompían, lo que ocasionaba que los desechos estuvieran esparcidos por toda la calle.

Externó que los olores fétidos que emergen de los desechos, no solo atraían a los perros, sino a distintos roedores, por lo que tenían que limpiar de manera constante. “Hace poco también pasó esto, duró una semana y no estamos en una zona muy alejada, estamos dentro de la ciudad, no sé porqué pasa esto, era un olor horrible”, manifestó la ciudadana.

Insalubre

Ernestina García, habitante de la colonia Lomas del Mar, aseguró que tiene una semana sin el servicio, lo que ocasionó un criadero de animales afuera de su casa, al tener más de siete bolsas llenas de desperdicios.

Comentó que jamás le había pasado que el camión de basura no pasara por su domicilio, por lo que le extrañó la deficiencia en el servicio.

La también residente de la colonia Lomas del Mar, María López, destacó que debido a los fuertes olores que ocasionaba la basura, se vieron en la necesidad de cerrar ventanas y puertas con el fin de que su familia pudiera disfrutar de los sagrados alimentos.

“Era horrible el tener que comer con ese fuerte aroma, tenía que cerrar todo, por más que le echaba cloro o vinagre a la banqueta donde estaba la basura, era insoportable”, comentó la quejosa.

José Soto, quien vive en la colonia Del Bosque, manifestó que el servicio es muy tardado, debido a que tienen una semana con basura acumulándose.

Declaró que si no tienen camiones suficientes, comprende la situación, pero pide que apliquen bien los impuestos que pagan para no pasar por esto.