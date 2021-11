Habrá cambios en el Tribunal Municipal: alcalde de Guasave

Guasave, Sinaloa.- Ante el señalamiento que hiciera el líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de Guasave, Alejandro Pimentel Medina, sobre el extravío de unos expedientes que el Tribunal Municipal debió hacer llegar a Mazatlán, el alcalde señaló que ya solicitó la información completa para constatar el hecho.

Además, señaló que se deberán de hacer cambios en el Tribunal Municipal a la brevedad. Alejandro Pimentel Medina, líder del Stashag, indicó que los últimos amparos que emitieron respondiendo al que interpuso el gobierno anterior por el laudo a favor de la cúpula sobre el despido injustificado, debieron de haber llegado al Colegiado de Mazatlán, sin embargo, solo los del patrón tuvieron destino, señalando las irregularidades que se siguen cometiendo en el Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje.

Ante el señalamiento, el alcalde Martín Ahumada Quintero aseguró que ya se trabaja en el tema pues se trata de un proceso que no les tocó como administración. “Recién me lo han comentado, nosotros ya lo vimos con el coordinador del área jurídica, con Luis Miguel González, para ver justamente en qué está ese proceso. A nosotros no nos tocó esa parte, la parte donde se declaró un amparo por parte del Ayuntamiento y a la misma vez por parte del sindicato”.

Ahumada Quintero explicó que lo que le informaron es que los documentos que ellos enviaron aparentemente no aparecían en el Tribunal de Mazatlán, pero solo eso, por lo que ya solicitó la información respectiva para confirmar la situación. Ante la problemática se le cuestionó al munícipe si no se ha pensado en realizar cambios en el Tribunal Municipal, a lo que respondió positivamente. “Se tiene que hacer ya el cambio”, aseveró.