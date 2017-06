Hace crisis falta de formalidad laboral en Salud

Guasave, Sinaloa.- Desesperados porque el gobierno del estado se muestra indolente ante el problema que enfrentan trabajadores de la Secretaría de Salud que esperan su formalización laboral, empleados del Hospital General y de los centros de salud en Guasave y Sinaloa pidieron que el gobernador Quirino Ordaz Coppel y el secretario de Salud Alfredo Román Messinas busquen una solución a este problema.

Enriqueta Cervantes y Ernesto Efraín Rubio Castro, representantes de los trabajadores del Grupo Unión y Fuerza para la Defensa de los Trabajadores, expresaron que no es posible que el personal que está para cuidar la salud de la población no tenga base, no tiene sueldos, los hospitales están sin farmacias y sin medicamentos, ¿con qué gusto o en qué condiciones van a realizar sus trabajos si no hay recursos para incentivarlos?

Nosotros lo que pedimos es que el gobernador Quirino Ordaz Coppel y su secretario de Salud hagan el esfuerzo y nos den una explicación de lo que está pasando, del porqué no nos han resuelto y tomar las medidas que se deben de tomar.

Y es que explicaron que por ejemplo un médico de contrato gana 3 mil pesos a la quincena, mientras que uno de base percibe 12 mil pesos quincenales.

Relegados

Además indicaron que han visto cómo a los trabajadores del STASE les subieron los sueldos y las prestaciones. “Vemos que se invierte en hospitales de El Carrizo y Mazatlán y nosotros estamos dolidos porque preguntamos, ¿a nosotros cuándo? tenemos seis y siete años en esta situacion. ¿Cómo vamos a trabajar con certidumbre si no tenemos estabilidad laboral y sabemos que en cualquier momento nos pueden quitar el trabajo? Además se dolió de no tener ni IMSS ni Issste, así estamos obligados a tener tres trabajos con la carga laboral que eso implica.

Lamentaron que no haya respuesta favorable a pesar de las múltiples reuniones que se han hecho.

El llamado

En este sentido los afectados explicaron que para plantear esta problemática desde hace dos semanas se esperaba que el secretario de Salud en el país, José Narro, viniera a Sinaloa, sin embargo por alguna razón la reunión se suspendió.

En este sentido, el diputado federal Jesús Antonio López Rodríguez dijo que desde mayo solicitó una audiencia para que José Narro escuchara esta problemática. “Él dijo que tocaría puertas y que buscaría que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el presidente de la república lo ayuden a resolver este problema que en Sinaloa afecta a más de mil 200 empleados.

Expuso que jurídicamente los trabajadores de la Secretaría de Salud tienen derecho a tener su formalización laboral porque el recurso del 2015 no se utilizó y ahora en el 2017 hay un recurso en el anexo 30 que está bien establecido que es para formalización y dice que además se utilizará para homologar sueldos.

El monto es por 71 millones de pesos que no han llegado y estamos insistiendo en que venga el secretario de Salud a Sinaloa y que atienda este tema, al que deberían de sumarse los representantes de las cámaras empresariales, dijo.