Hacen despidos y enroques en el gobierno municipal

Guasave, Sinaloa.- Los directores de Vivienda, en la Dirección General de Planeación y Desarrollo, y de Turismo, en la Dirección de Desarrollo Económico, fueron removidos del cargo, así como 25 trabajadores sindicalizados y de confianza más fueron rotados de área, a decir del oficial mayor, con el fin de eficientar la atención a la ciudadanía.

Jorge Humberto Hernán-dez Escobedo informó que en la Dirección de Turismo todavía está la propuesta de concretarse para quien vendrá a reemplazar a Abelardo Gaxiola, pero en Vivienda ya está trabajando en sustitución de Felícitas Pompa Robles una persona de nombre Ormandi.

“Ha sido personal sindicalizado y de confianza, se han estado moviendo personas de acuerdo con las necesidades de operación de la administración, hasta directores hemos movido, los últimos días la directora de Vivienda ya no está con nosotros, ya se tiene a otra persona, el director de Turismo también”, expuso.

Ormandi ya está trabajando en reemplazo de Felícitas. Hemos estado haciendo movimientos en personal de confianza y sindicalizados, la propuesta en turismo no se ha autorizado el nombramiento y mientras no nos llegue no es oficial; son dos directores los que se han movido, subdirectores no, pero sí hemos movido personal de confianza, secretarias también hemos estado rotando dependiendo de la operación.”