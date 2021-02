Hacen malabares en Guasave para sobrevivir a la pandemia

Guasave, Sinaloa.- Los trabajadores del circo la están pasando muy mal desde hace un año, tras cancelarse sus funciones por la contingencia sanitaria, es por ello que ahora esa gente se encuentra en los diversos cruceros de la ciudad haciendo malabares para recaudar un poco de dinero y tratar se sobrevivir a esta pesadilla.

A pesar de ser de los más afectados por la situación que se padece, quienes viven de este espectáculo no se han quedado de brazos cruzados y salen a las calles con una actitud positiva y en busca del pan de cada día.

Sobreviviendo

“La situación está muy crítica y aún no nos autorizan la apertura de los circos. Nos ha afectado muchísimo la pandemia, por eso hemos tomado la decisión de venir aquí a los semáforos para ver quién nos ayuda, lo que se nos hace injusto, pues hemos visto que le dieron luz verde a la Serie del Caribe, que hay fiestas aquí y allá, y a nosotros sí nos paran, pues hasta la fecha no nos permiten trabajar", lamentó Francisco Ramírez.

"Nos han dicho que pronto podremos hacer presentaciones, pero solo son promesas, y el salir a las calles nos sirve de mucho para sobrevivir”, comentó el artista del circo Imperial.

No solo piden ayuda en los semáforos, también venden palomitas, manzanas enmieladas, sabritas preparadas y todo lo que se acostumbra a vender durante las funciones, pues lo importante es buscar la manera de salir adelante mientras las cosas mejoran, destacó.

“Gracias al apoyo que nos da el público, nos ayuda a sobrevivir, porque gracias a esto comemos, aunque no es la misma que trabajar en el circo dando espectáculo, pues son tiempos duros, pero tratamos de ver las cosas de forma positiva, me gusta lo que hago y no me molesta salir a las calles a hacer malabares, ya que tengo una familia, mi niño tiene 6 años y tengo que buscar la manera de que no le falte de comer. Lo más importante es que estamos felices y vemos las cosas positivamente. Sé que hay gente que siente presión debido a que nada es igual ahora, pero lo importante es que no nos ha faltado la comida y ninguno nos hemos contagiado,” comentó Miguel Ángel Suárez.

Artistas del circo realizando malabares en las calles/El Debate

Vida circense

La vida de estos artistas es muy interesante, la mayoría se empieza a preparar desde los cinco o seis años, hay muchos a los que no les gusta el circo y no se les obliga a nada, pues cada decisión se respeta.

Yo tengo una hija que es administradora de empresas y vive en Monterrey, allá tiene su vida ya, al igual tengo un hijo que se encuentra en Tijuana, no les gustó el circo y se respeta, solo nos encargamos de darles estudio”, señaló Francisco Ramírez.

Así como hay gente nacida en circos que decide estudiar y tener una profesión, de la misma manera hay quienes desde pequeños aman este oficio y se dedican de lleno a él.

“La vida en un circo es muy bonita y hay quienes la denigran, pues en el circo Regalito todos amamos ser parte de él, somos una familia y no la cambiaría por nada”, destacó Miguel Ángel Suárez.