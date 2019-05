Han sobrepasado los límites, responde Felipe Camacho

Guasave, Sinaloa.- Que escuche verdaderamente al pueblo le mandó decir el presidente del PRI Felipe Camacho a la alcaldesa Aurelia Leal, luego de la manifestación que realizaron ayer en el evento de El Burrión.

Señaló que la situación es muy crítica pues a través del comité de obras, representado por quien era candidato a síndico de la presidenta, quieren gobernar el pueblo cuando existe la figura del síndico elegido por votación y lo han estado ignorando.

El dirigente del PRI dijo que no se puede decir que el problema tiene trasfondo político y que si la alcaldesa va y platica con gente ajena a la política le van a decir qué está sucediendo ahí.

Claro que no (está detrás de protesta), yo estoy a favor de que le vaya bien a El Burrión, yo he platicado con mucha gente que no está en política, de respeto, que siempre ha buscado lo mejor para el pueblo y están en la misma sintonía, donde la regidora ha pasado por encima del síndico”, manifestó.

Con las acciones de la regidora Martha Dagnino se han sobrepasado los límites, indicó.

La regidora desde que entró a la administración se ha conducido de esa manera, de manera de problema interno ahí mismo y la gente ya explotó, quiso dar a conocer a la presidenta qué se está viviendo en la comunidad”, señaló.

Desde que inició su trabajo el síndico Edgardo Camacho Zambrano el gobierno municipal ha decidido canalizar todo beneficio u obra a través del comité de obra de la regidora, acusó.

El tema se ha vuelto complicado y la presidenta tiene que abrirse al diálogo, consideró el dirigente del PRI.