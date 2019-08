Han sufrido por más de 36 horas sin luz en San Rafael

Sinaloa.- La tormenta eléctrica de antenoche que dejó sin luz a varias comunidades de esta zona mantiene en penumbras a los habitantes de la sindicatura de San Rafael.

La falta de energía eléctrica afectó también al servicio de agua potable, pues el equipo de bombeo se apagó y no se ha podido abastecer a cerca de cinco comunidades que dependen de este equipo.

Alan Rubio Angulo, síndico de esta zona, dijo que como medida emergente varias familias, sobre todo las que tienen hijos pequeños, optaron por pasar la noche en la secundaria debido a que ahí, con la subestación, sí cuentan con energía eléctrica.

"Ya va para más de 36 horas sin luz, yo me la he llevado todo el día ayer y hoy, marcando en la noche pues la gente me habla para que ponga los reportes, igual se han hecho llamadas dando diferentes números de medidores", expresó.

El problema es que hubo tres postes caídos, sin contar las mufas que también se cayeron por la humedad y rachas de aire.

"Había problema desde lo que viene siendo la caseta de cobro hasta la comunidad, había varios postes caídos y ahorita al parecer ya están terminando de colocar los postes nuevos para empezar a trabajar en la comunidad", comentó.

Para este día se espera que puedan contar de nuevo con ambos servicios, pues son de primera necesidad y han afectado fuertemente, sobre todo a niños, personas mayores y enfermos.

"Dice que para la tarde ya queda restablecido, en la comunidad de San Rafael son como unas 300 casas las que están afectadas porque aparte no tenemos el servicio de agua en cuatro o cinco comunidades", indicó.

La gente ya se encuentra muy molesta porque no han resuelto el problema.