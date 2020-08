Harán entrega escalonada de libros para evitar riesgos: SEPyC

Guasave, Sinaloa.- La entrega de libros de texto gratuito tendrá que darse de manera escalonada y siguiendo una serie de recomendaciones para que los docentes que están en el sector de la población de riesgo ante los efectos del Covid-19 no se contagien, señaló David Zúñiga Villanueva.

El jefe de Servicios Regionales del Petatlán reconoció que existe riesgo de contagio en alrededor del 30 por ciento de la planta docente que tiene más de 60 años y que por diversas cuestiones no han logrado su jubilación.

Estrategia

“Todo eso se está tomando en cuenta en la organización del ciclo escolar, en ese sentido la entrega de los libros se hace de manera escalonada donde no se tenga el contacto con la gente, con los propios supervisores, se hace de manera escalonada donde no estén juntos, incluso se les mandará un formato y en ese formato los padres de familia ya lo van a tener lleno y firmado para que no tomen ni pluma ni papel al momento que van a recoger los libros”, expuso.

Los libros van a estar en una parte estratégica y los maestros van a estar citando a los padres de familia para que pasen y recojan los libros y no haya un amontonamiento de personas.”

Dijo que no debe haber problemas en este sentido porque cada escuela debe organizarse para evitar que pueda haber algún contagio y que para eso deberán seguir al pie de la letra los protocolos establecidos por la Secretaría de Salud.

Avance

El representante educativo mencionó que hace poco más de una semana iniciaron con la entrega de libros a secundarias y luego continuarán con educción primaria y preescolar y de telesecundaria.

Dijo que no será posible que el lunes 24 que inicie el ciclo escolar todos los alumnos tengan sus materiales, pero que buscarán que se dé durante el resto de este mes.

Ante ello dijo que los alumnos se podrán estar guiando con contenidos didácticos y combinándolos con televisión, zoom y algunos con cuadernillos que los maestros van a hacer llegar a través de los padres de familia.

Modalidad en línea

Zúñiga Villanueva detalló que donde los maestros tengan condiciones para trabajar en línea con una plataforma como Zoom se va trabajar así, dando incluso el receso que tienen de manera presencial en las escuelas.