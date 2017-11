Hasta mil 840 cuesta cada uniforme que quiere el sindicato

Aunque el gobierno municipal tiene previsto invertir un millón 500 mil pesos aproximadamente en la dotación de uniformes a trabajadores Sindicalizados, información obtenida por este medio establece que cada conjunto de uniforme y calzado que pretendía obtener el sindicato con el proveedor que les surtía tradicionalmente tiene un costo de hasta 2 mil 790 pesos.

Esto en el caso de los varones, mientras que en el caso de las mujeres el costo del traje sería hasta de mil 840 pesos.

Compromiso

Alejandro Pimentel Medina señaló que el gobierno tiene el compromiso de entregarles los uniformes este día y que de sobra se sabe que no los tienen ni siquiera maquilados.

“El comité de compras optó, sin decirnos agua va, decidieron y escogieron a un proveedor con uniformes muy económicos y la verdad no estamos de acuerdo nosotros; tratamos de platicar y llegar a un acuerdo con ellos pero no, ellos sin querer mediar con nosotros tajantemente dijeron que ese iba a ser el proveedor y que esos iban a ser los uniformes nos gustara o no nos gustara, y el rollo no es así, la verdad”, manifestó.

Propuestas

Calificó como arbitraria esta acción del gobierno, pues además de que los han esperado han tomado decisiones unilaterales sin tomarlos en cuenta, como si les hicieran un favor cuando es un derecho establecido en el Contrato Colectivo.