Hasta en un 40% disminuyen las ventas en restaurantes de Guasave

Guasave, Sinaloa.- Debido a la restricción en el ingreso a los restaurantes de niños menores de 12 años las ventas han tenido una caída de hasta un 40 por ciento, señaló el presidente de Canirac Guasave.

Informó que varios de los establecimientos están optando por cerrar y dar vacaciones al personal, debido a la poca movilidad que se tiene actualmente.

Arturo García Medina, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, informó que la semana pasada las ventas cayeron en un 30 por ciento, sin embargo, en el inicio de esta ya es un 40 por ciento menos lo que están teniendo de venta.

“No nos está yendo nada bien, nos ha bajado muy considerablemente la venta, la semana pasada tuvimos un 30 por ciento menos de venta de como veníamos teniéndola y este inicio de semana estuvo en un 40 ya, va bajando más la verdad.”

García Medina explicó que el no permitir el ingreso a menores de 12 años les ha afectado considerablemente, pues ante esa disposición la familia prefiere no salir.

El no permitir el ingreso a menores de 12 años, pues la familia está decidiendo mejor quedarse en casa, y eso claro que nos está afectando”.

Además, a causa de esa restricción se han tenido conflictos con los comensales en varios establecimientos.

“Muchos de los compañeros han tenido conflictos con los comensales porque hay gente que no entiende y se ponen agresivos de alguna manera, intolerantes ante la situación de no dejar pasar a los niños, pero no es una disposición que nosotros queramos, sino que estamos acatando una decisión del Consejo de Salud y es para el bienestar de los guasavenses.”

García Medina señaló que sí es muy evidente la poca movilidad que se está registrando en la ciudad y derivado de eso mismo varios restauranteros están optando por cerrar los negocios y darle vacaciones al personal.

“Muchos negocios están tomando la opción de cerrar dando vacaciones, para de alguna manera ganarle al mal momento que se está viviendo y con los compromisos que tienes con los colaboradores, entonces van a cerrar muchos negocios por vacaciones en estos días.”

Aunque hasta el momento estos cierres son únicamente como estrategia en espera de que la situación mejore, de alargarse las restricciones sí pudiera haber negocios que no soporten.

“Son estrategias que están utilizando para ver si esta situación cambia y mejora, nada más es por el hecho de lograr darle para adelante ante este problema, que esperamos que no se alargue ni complique, porque ahí sí pudiéramos tener dificultades.”

El presidente de Canirac indicó que continúan reforzando también el ordena y recoja, así como el servicio a domicilio, estrategias que les han permitido seguir brindando el servicio a los clientes.

