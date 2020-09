Hasta ingenieros y doctores recibieron el Bienpesca: acusan cooperativas pesqueras de Guasave

Guasave.- Doctores, ingenieros, profesores y gente que nunca ha estado metida en la actividad se colaron entre los beneficiarios del programa Bienpesca, acusó el presidente de la cooperativa pesquera Las Abejas, ubicada en Boca del Río en Guasave, Sinaloa.

Emilio Valenzuela López criticó que hayan utilizado un criterio tan amplio para seleccionar a quienes recibieron este apoyo, sobre todo cuando este es de los pocos, y el más representativo, de los programas que aplicó el Gobierno federal en el 2020 para quienes se dedican a la pesca.

Criterios

Valenzuela López reconoció que al menos en la región que él habita todos los pescadores censados fueron incluidos; sin embargo, dijo que le parece poco justo que hayan beneficiado a quienes no viven del mar.

“No estamos en contra de la gente que accedió aun cuando no son pescadores, simplemente no quisiéramos que esto se repita; le voy a explicar, en el ejercicio del 2020 se dejó al Conapesca prácticamente sin recursos para ningún apoyo. El programa este del Bienpesca es de lo poco, entonces sí da impotencia ver que, además de que es poco el dinero para la actividad, encima, se va a quienes no deberían”.

Agregó que en un inicio los servidores de la nación no querían incluir a mujeres en el censo, aún cuando en las cooperativas la mano de obra femenina es también muy usual. Esta negativa la corrigieron casi de inmediato.

“Es que de inicio no querían censar a mujeres, pero luego cambiaron los lineamientos e hicieron un censo parejo, tan parejo fue que, como le digo, terminaron por incluir a gente que no se dedica y que jamás a tenido nada que ver con la pesca”.

De la zona de Boca del Río únicamente quedaron fuera del programa los pescadores que no se encontraban en el sitio al momento del censo.

“Los que quedaron por fuera es gente que andaba a trabajar fuera; por ejemplo, de aquí de la cooperativa hay gente que se va y trabaja en la aguamala a Sonora, entonces, como el trámite tenía que ser algo personal, pues a ellos ya no les tocó. Los demás sí, a todos nos llegó”.

Expectativa

El líder pesquero realizó un llamado a las autoridades para que en el presupuesto 2021 no dejen tan desprotegido a este sector primario, pues dijo que con las condiciones en las que transcurrió el 2020 no podrán permanecer por mucho tiempo.

“Es muy complicado y muy serio. Ahorita no hay apoyo para la gasolina, no hay apoyo para nada. Viera qué complicado se ve. Como nos quitaron el subsidio que teníamos para el combustible, muchas de las gasolineras ya no nos quieren dar crédito; tienen ellos preocupación de que no les podamos pagar y, hasta cierto punto, ellos usan la lógica en sus criterios. Es por eso que le pedimos a las autoridades que hagan un presupuesto más justo, que sea real y que dé certidumbre al sector”.

Recordó que la pesca es de las actividades primarias que más crecimiento ha tenido, aún con las adversidades.

“Un buen Gobierno no hace eso, no deja desprotegidos a sus sectores productivos; por eso llamamos al presidente a que haga un presupuesto justo y que no deje en el desamparo al sector”.