Hasta tres días pasan para recibir agua en Bacurato en Sinaloa Municipio

Sinaloa municipio.- Habitantes de la comunidad de Bacurato en el municipio de Sinaloa, aseguran que se encuentran en una situación muy difícil debido a la sequía que se está presentando en esa región, ya que el agua es un sustento vital, el cual se utiliza a diario y es imposible estar sin ese servicio.

La situación en la que se encuentra dicho poblado, aunado a otras localidades serranas, ha vuelto sumamente difícil para los residentes el día a día, ya que solo tienen acceso al uso del agua cada tercer día, obligándolos a conseguir el líquido por su propia cuenta, pues llenan barriles de un río que se encuentra cerca del lugar y en ocasiones hasta de la misma presa Gustavo Díaz Ordaz, a pesar de que el agua está más sucia.

Eliza Félix, residente de la comunidad de Bacurato, relató que solamente les sueltan agua por las tuberías cada tercer día, pero en ocasiones tardan más tiempo en acceder al vital líquido.

“Lo que tenemos que hacer es ir al río y acarrear agua de allá, porque el agua del río está más limpia que la de la presa, aunque el río está un poco lejos, ya que está como a 15 minutos de aquí”, señaló.

De igual manera comentó que supuestamente del Ayuntamiento de Sinaloa llevarían a la comunidad unos tinacos donde filtrarían el agua de la presa y la pudieran utilizar los habitantes de ahí, pero jamás llegó ese apoyo.

Es una batalla esto, ya que el agua se ocupa para todo, es muy difícil porque casi no se puede hacer nada, el agua para todo se necesita y no vienen pipas ni nada, solamente tiene agua todos los días el que va y acarrea del río”, destacó.

La ama de casa resaltó que es mucha la diferencia de la situación en la que se encuentran hoy en día, con la de años anteriores, ya que antes solo batallaban en los meses de mayo o junio, pues en julio llegaba la temporada de lluvias.

“Tengo nueve años aquí, si no es que más, y nunca nos habíamos encontrado en una situación así, sí batallábamos, pero solamente los meses previos a la temporada de lluvias”, aseguró Eliza Félix.

Otros habitantes de la comunidad de Bacurato, que prefirieron omitir sus nombres, señalaron que es una molestia el estar pasando por esta situación de sequía, ya que tienen que estar llenando barriles de agua del río de forma constante porque un día sí y un día no les sueltan el agua de la noria, pero como está muy bajo el nivel, en ocasiones tardan más en darles. De igual manera comentaron que a diario trasladan aproximadamente 600 litros de agua.

Si baja la presa, baja el nivel del agua de la noria, ojalá nos mandaran agua en pipas, estaríamos felices y no batallaríamos tanto, tienen dos años queriendo hacer un pozo, pero no sirvió, se supone que estamos en el agua y no tenemos ni una gota”, declaró uno de los quejosos.