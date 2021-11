Hay 17 camiones, es cuestión de arreglarlos: ex director de Obras y Servicios Públicos de Guasave

Guasave, Sinaloa.- El ex director de Obras y Servicios Públicos de Guasave da su opinión respecto a la nota que salió sobre los camiones recolectores de basura, donde el presidente municipal habla sobre las unidades que se encuentran descompuestas.

Mauricio López Parra comentó que es importante resaltar que cuando enfrentaron el tema del rompimiento con la empresa PASA, no contaban con ningún camión.

También comentó que esta administración cuenta con 17 camiones recolectores de basura, de los cuales por lo menos cinco se encuentran funcionando, mientras que ellos que no contaban con ningún camión y salieron durante varios meses a las calles para recolectar la basura, desde funcionarios hasta sociedad.

De igual manera expresó que cumplían con la recolección con camionetas propias, camionetas del Ayuntamiento, con remolques, dompes y con todo aquello que contaban, con la finalidad de recolectar la basura, ya que no contaban con ninguna unidad que cumpliera esa función. “No nos sentábamos frente a los medios a decir: ‘no es que no hay ningún camión, por eso no vamos a recolectar la basura’”, aclaró el exfuncionario.

Destacó que se aplicaban y se ponían a recolectar la basura en lo que se le daba forma a lo que fue el primer contrato que hubo por los cinco primeros camiones recolectores. “Cuando llegaron los primero cinco camiones nosotros seguimos junto con ellos recolectando basura,” señaló.

Manifestó que siempre fueron claros respecto a que de los 17 camiones con los que cuenta el municipio, 9 eran nuevos y los demás eran usados.

López Parra señaló que afortunadamente el gobierno de hoy cuenta con 17 camiones, ‘cuestión de que los arregle’, ya que a ellos en la administración pasada no se les descompusieron solo una vez, sino cinco o 10 y esas veces los arreglaban a como podían para que continuaran con su labor. De igual manera mencionó que hoy se cuenta con el equipo para continuar con la recolección de basura, ya que hay camiones de volteo propios, plataformas y camiones de riego.

“Si no tienen camiones recolectores, pues váyanse con camiones de riego a recolectar la basura. No estemos en una postura fácil de decir no hay camiones, voy a entregar el municipio a las empresas otra vez,” manifestó el exfuncionario.

Detalló que se luchó bastante para mantener lo que hacía la empresa PASA, la cual costaba mucho dinero al municipio, como para venir y entregarle el municipio a otra empresa, siendo que no es la mejor opción. “No podemos lamentarnos de no tener algo cuando ahí está,” agregó el exfuncionario.