Hay apertura al diálogo con Pimentel, asegura alcaldesa de Guasave

Culiacán, Sinaloa.- La solicitud de hacer un pacto de paz de Alejandro Pimentel llevaba implícita una amenaza pero hay apertura al diálogo, aseguró la alcaldesa Aurelia Leal López.

Sin embargo la mandataria dijo que el que "fumen la pipa de la paz" con él no significa que le va conceder todo lo que Pimentel le viene solicitando, entre ello su reinstalación como trabajador.

"Son bienvenidos, yo les invito a trabajar con nosotros pero yo creo que no deben andar amenazando ni condicionando que si no se da esto va pasar esto en Guasave, a mi ese tipo de cosas no me agradan, todo mi respeto para los trabajadores pero él no es trabajador, él está despedido pero es un ciudadano más y claro que merece los respetos", expresó.

Dijo que ese tipo de peticiones y solicitudes se deben hacer de manera formal ante el Ayuntamiento y no en las redes sociales.

Nosotros somos gente de paz, respetamos pero no los dejamos, cuando nos quieren ver la cara nosotros si sacamos la casta.

Yo creo que el diálogo se tiene que establecer entre las partes sin ningún chantaje y sin ninguna manifestación.

Leal López dijo que no hay nada que negociar con el Stashag pues les han dado todo, entre ellos un adeudo que había desde el 2014.

Les pagamos y ¿qué más pueden pedir? todo lo que esté conforme a derecho les vamos a ceder, nada más, pero algo más allá no van a tener de nosotros.

Refirió que emocionalmente el representante de los trabajadores no está bien y que debe saber que las formas para solicitar una audiencia es ante el Ayuntamiento y no en las redes sociales.