Hay casi 200 cuerpos sin identificar en funerarias y fosa común en Guasave

Guasave, Sinaloa.- Entre los cuerpos resguardados en funerarias de la ciudad, así como en la fosa común, suman casi 200, mismos que siguen sin ser identificados, señalaron las integrantes del grupo de Rastreadoras Extensión Guasave.

Exigieron que la Fiscalía dé celeridad en cuanto a las muestras de ADN para lograr la identificación de esos restos.

No identificados

Juani Quiroz Castro, miembro del grupo, informó que en la funeraria Sedano hay 18 cuerpos y en la del Rosario hay 12 más que no han sido identificados, además de los 168 que están en la fosa común.

Explicó que dichos cuerpos no cuentan con el examen de ADN, por lo que no pueden ser identificados.

Por su parte, Rosa María Coronel señaló que del 2019 a la fecha han encontrado 19 cuerpos en el municipio, con la ayuda de la Comisión.

“Se han encontrado 19 cuerpos del 2019 hacia acá, trabajamos en grupo y trabajamos también con la Comisión, viene y nos apoya y por eso se han encontrado esos cuerpos.” La líder del grupo detalló que ellas tienen contabilizados al menos 40 desaparecidos, solo dentro de la agrupación y en las búsquedas que han realizado, ninguna ha localizado a su ‘tesoro’.

Nosotros tenemos cerca de 40 desaparecidos contabilizados, de las personas que están dentro del grupo y no hemos encontrado a ninguno de los nuestros, porque los que se encontraron eran de Los Mochis y de Mazatlán, por eso es la inquietud que tenemos, que queremos que esos cuerpos que están en las funerarias sean liberados.”

Lentitud

El grupo de rastreadoras exigió a las autoridades que se pongan a trabajar en las muestras de ADN de las osamentas, además de darle celeridad a los resultados de las muestras tomadas a las familias que ya presentaron la denuncia pertinente. “Nosotros como grupo queremos que las autoridades se pongan las pilas, se pongan a trabajar y cumplan con la ley, que se les haga el ADN y que esas osamentas sean liberadas para saber de quiénes son. A varias de las del grupo no les ha llegado el ADN, no les han dado respuesta, ya tienen dos años esas osamentas en resguardo, entonces son dos años de espera, mientras nosotros andamos en el monte buscando a nuestros desaparecidos.”

Nosotros los buscamos, encontramos restos y llegan a la Fiscalía y ahí queda detenido todo porque no se les hace el ADN, falta que las autoridades se pongan a trabajar en ese sentido,” enfatizó la líder de las rastreadoras”.

Al ser cuestionadas sobre la razón por el rezago en la identificación de todos los cuerpos que se tienen en el municipio, las mujeres señalaron que en muchos de esos casos no han presentado la denuncia correspondiente por la desaparición de la persona, y sin eso no hay pruebas de ADN y por lo tanto no hay identificación, además de que también prevalece la desinformación sobre dónde y cómo realizar la denuncia.