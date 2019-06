Hay incertidumbre económica por decisiones de AMLO: Érick Guerrero

Guasave, Sinaloa.- “En materia de inversiones y crecimiento económico estamos como la burrita, con un paso para delante y uno para atrás”, opinó el analísta económico y político Érick Guerrero Rosas.

“De repente se reúne el presidente con importantes empresarios, se comprometen a invertir 30 mil millones de dólares, y al otro día se va a Durango y a mano alzada cancela una importante obra de infraestructura allá, que perjudica al crecimiento y genera desempleo”, criticó.

Situaciones como ésta, dijo, son las que no dan seguridad a los inversionistas y hacen que el país no sea atractivo para las inversiones, viendo como consecuencia un bajo crecimiento económico.

Consecuencias

Indicó que incluso son varios los empresarios que están a la expectativa y han tenido que frenar inversiones que tenían ya previstas para este año, porque quieren claridad y no saben para dónde exactamente va el país.

“La tasa de crecimiento económico es más baja, esa es la consecuencia directa aunque él no lo quiera reconocer, por eso los inversionistas le piden que haya certidumbre, porque yo he visto, me muevo en distintos sectores, incluso como consultor”, expresó.

El promedio de lo que opinan distintos analistas en el país es que la economía crecerá en un 1.1 por ciento, situación que, dijo, es una caída fuerte teniendo en cuenta que el año pasado el crecimiento fue del 2 por ciento. “Este año baja al 1.1 y es una tasa de crecimiento más baja que la que tuvo Enrique Peña Nieto en su primer año, que fue un año difícil y tuvo un 1.4.”

Indicó que en esto hay varios factores inmiscuidos, sin embargo, el principal es el ánimo que el propio presidente trae en contra de la iniciativa privada.

“Una cosa es combatir la corrupción, y es algo en lo que todos estamos de acuerdo, pero otra cosa es sentir el Dios Estado, el gasto público, la obra de gobierno, que de ninguna manera es milagrosa, como que no entiende él cómo funciona el mercado, no sabe mucho de economía, no sabe mucho de inversión”, lamentó.

Movimientos sociales

Por otra parte, dijo que no ve en un panorama cercano que se den movimientos sociales como los que se han dado en otros países de Latinoamérica. “Para esto falta mucho, al contrario, lo que va pasar es que hay descontento en ciertas capas de la población pero en muchas otras son muchos más los que lo adoran y con la ayuda social, con el reparto de dinero, la derrama económica va a llegar directamente a 23 millones de personas, entonces esto le va a dar a Morena una fuerza electoral tremenda para la elección intermedia”, comentó.

Dijo que con esto la gente se convierte por agradecimiento en voto duro, amarrado, voto fiel, por lo que van a arrasar y van a ser una mayoría calificada.

“Van a convocar a una nueva Constitución, van a querer poner sus propias reglas del juego, y en ese periodo viene una consolidación del poder político, ya más adelante, como va a seguir creciendo el gasto social y el ejército de estómagos agradecidos, va a llegar el momento en el que se puede venir abajo la economía”.