Hay más de 300 empleados sin formalizar en el Hospital General de Guasave

Guasave, Sinaloa.- Poco más de 300 trabajadores de la Salud continúan sin formalizarse en el Hospital General, pese a que en su momento el director del Insabi prometió no solo plazas, sino también recursos para mejorar el nosocomio.

El líder del sindicato de trabajadores del hospital lamentó que ni por la ardua labor que han estado realizando frente a la pandemia, incluso en ocasiones hasta sin insumos, se ha logrado basificar a los empleados.

La situación

Víctor Javier Garza Bustamante, líder sindical del Hospital General, informó que hasta el momento no se ha cumplido con la basificación ni con los recursos prometidos en los primeros meses del 2020 por el director del Insabi.

Detalló que sí hubo contrataciones nuevas, pero solo para el área Covid-19 y debido a la emergencia sanitaria.

“Hasta ahorita no tenemos bases, no hay recursos, hemos estado batallando y pues son puras promesas lo que hay. Sí se tuvieron algunos contratos de Insabi pero únicamente para el área Covid, para la atención ahí única y exclusivamente.”

Explicó que son poco más de 300 los trabajadores que siguen etiquetados como suplentes, trabajando no solo con la falta de prestaciones, sino también percibiendo un salario menor pese a realizar las mismas funciones.

“Hay más de 300 trabajadores así, porque muchos son suplentes fijos que realmente hacen función de contrato, solo que los tienen etiquetados como suplentes, esos están en esas condiciones todavía, no tienen servicios médicos, lo que es estabilidad laboral, aunque le llamamos contrato, pero no cotizan ante el Issste, no están generando antigüedad ni nada y con un salario mucho menor que el que debería de ser, aunque están haciendo la misma función no se les paga como debe de ser y eso nosotros no lo vemos bien.”

Sin respuesta

Garza Bustamante señaló que pese a las múltiples gestiones realizadas, desde con el presidente de la república, el gobernador, hasta con diputados y senadores, continúan sin tener una respuesta favorable ante la problemática.

El presidente de la república está perfectamente enterado, también los diputados federales, los senadores, fuimos al Congreso del Estado, abordamos al gobernador Quirino Ordaz, todo mundo está enterado de esta situación pero las cosas no se han dado.”

El líder del sindicato mencionó que en su momento les dijeron que por la pandemia se había ocasionado que la petición no siguiera la ruta, lo que generó aún más inconformidad entre los trabajadores.

“Nos dijeron que por la pandemia se había estancado, pero nosotros justamente por eso cuestionamos más todavía, porque nosotros estamos atendiendo y con más riesgos y no nos motivan ni siquiera con eso y la gente está todavía con esas inquietudes.”