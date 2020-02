Hay pendientes, pero esto no justifica la opacidad: Gaxiola

Guasave, Sinaloa.- “A mí no me quedan los señalamientos de no hacer trabajo porque en lo personal yo soy de las que están presentes y participa activamente, señaló la regidora Nidia Gaxiola Gutiérrez, en respuesta a los señalamientos de poco rendimiento y múltiples pendientes que tienen a cuestas por resolver los regidores, que hiciera la alcaldesa en la pasada sesión de cabildo.

La edil que tiene su cargo de representación por el PAN sostuvo que aún con los pendientes no hay justificación para que se opere con opacidad, y es que mantuvo su postura al juzgar que la falta de información ha sido una constante en esta administración.

Solo recordemos la frase del tesorero de que “de todos modos la van hacer de tos a solicitud de documentación requerida en comité de compras.”

Por otra parte, dijo que recuerda también como ejemplo la falta de información proporcionada para la aprobación del Presupuesto de Egresos.

Acuerdos

La regidora aseguró que a inicios de los trabajos de comisiones unidas se tomó el acuerdo unánime de los regidores que las conforman, en el que según dijo obliga entre otras cosas a que en sesiones de comisiones unidas se reúnan previamente y convoquen los presidentes de las comisiones respectivas.

Como ya es para dictaminar, o sea tomar decisiones, se tienen que circular a los integrantes los anexos que hicieron falta y que no se hayan entregado al momento de turnar a comisión.”

Responsabilidad

Gaxiola Gutiérrez reconoció que hay pendientes algunos trabajos a comisiones, sin embargo detalló que en estos casos son los presidentes de los asuntos turnados a quienes les corresponde hacer la convocatoria.

“Esto es con base en los acuerdos políticos que ya antes te mencioné, de esta manera tendríamos la posibilidad de desahogar los asuntos pendientes. “En lo personal como te digo, yo soy de las que más está presente y siempre participo activamente, no pueden decir que no hago lo que me corresponde, principalmente siempre actúo con congruencia”, aseguró.