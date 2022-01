Hay posibilidad de regresar al área salud, el aumento aprobado por regidores de Guasave

Sinaloa.- El coordinador de la fracción del PAS en el cabildo de Guasave indicó que existe posibilidad de que, al menos una parte del recurso aprobado para la sala de regidores, regrese al área de Salud y para la mitigación del covid, resaltando que solo el ejecutivo puede hacer uso de ese recurso legal que existe.

El edil aclaró que lo que se aprobó fue un incremento a la sala de regidores y no un aumento salarial para los ediles, pero aún así dijo estar en contra de la acción.

Posibilidad

Cuauhtémoc Romero Sánchez, regidor del PAS y presidente de la Comisión de Hacienda en cabildo, señaló que hay un recurso que pudiera ser utilizado por el ejecutivo todavía a nivel local, para que el aumento al área de regidores regrese, aunque no en su totalidad, a las área prioritarias.

“En ese recurso no es tanto como regresar sino es poder todavía hacer alguna modificación ligera sobre ese recurso, a lo mejor no en la totalidad, hablando del incremento que se dio a los regidores, tal vez no en la totalidad de ese incremento pero sí en cierta cantidad.”

Explicó que eso le corresponde al ejecutivo y que ellos seguramente lo están valorando, recalcando su apoyo.

“Nosotros sí lo apoyaríamos, porque estamos en contra del incremento, entonces si de alguna manera se puede tomar parte de ese incremento o ese recurso que se fue a la dependencia de regidores para irse a la prevención del covid o regresarlo y mandarlo a salud, a educación, que son los rubros más importantes, servicios públicos, nosotros estamos a favor definitivamente.”

El regidor llamó a que se dé primero la concertación, el diálogo y la comunicación, para llegar a acuerdos.

Aclaró que lo aprobado se trata de un incremento al presupuesto al ingreso de la dependencia de regidores, y que para poder que se convierta ya en un incremento salarial se tiene que llevar a cabo un procedimiento.

“Pero bueno, vamos a ver quién va a realizar ese procedimiento, porque se tiene que trabajar en la modificación del tabulador de los salarios, una comisión lo tiene que trabajar, una vez que haga el trabajo, así como modifican el presupuesto se hace la modificación del tabulador, se sube a cabildo y ahí se tiene que aprobar.”

Llamado

Por su parte, la diputada Alba Virgen Montes Álvarez llamó a los regidores a la honorabilidad y a rectificar.

“Yo los llamaba a la honorabilidad, el pueblo votó por nosotros dándonos la confianza y la tenemos que retribuir siendo conscientes. El llamado es a que seamos congruentes y seamos honorables en el sentido de primero priorizar las necesidades de la ciudadanía. Ojalá y los compañeros, en política, los acuerdos son los que salen adelante y yo creo que en el Congreso hemos dado muestra, al aprobar el presupuesto del gobernador con todo lo que se hizo, yo creo que es la madurez política la que debe prevalecer y a eso les llamamos.”