Hay que cambiar abrazos por sonrisas: Aurelia Leal, alcaldesa de Guasave

Sinaloa.- A cambiar los abrazos por una sonrisa, invitó la alcaldesa de Guasave, Aurelia Leal López, a toda la ciudadanía y a festejar con responsabilidad para evitar que el municipio continúe como el segundo con más casos de Covid-19 en el estado.

“Estamos exhortando a la sociedad a festejar con mucha responsabilidad este inicio de año, ustedes saben que estamos ocupando el segundo lugar en pandemia, la pandemia no se ha ido, debemos de seguir cumpliendo con las medidas que nos están exhortando las autoridades de Salud, Guasave no puede continuar en estas estadísticas, por ello les decimos a los guasavenses que no estemos festejando sin cumplir con las medidas de protección, que cambiemos los abrazos por una sonrisa.”

Leal López señaló que aunque fueron momentos amargos con pérdidas familiares y de amigos, hay que recordar eso para cumplir con los protocolos ya conocidos y evitar que más situaciones como esas se sigan presentando en el municipio.

Para finalizar, deseó bendiciones y mucha salud para todos los guasavenses en este año que está por iniciar.