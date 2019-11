Hermetismo de las autoridades en homicidio del funcionario municipal

El círculo familiar y laboral más cercano al fallecido José Luis Guerrero Sánchez, secretario del Ayuntamiento de Guasave, serán los primeros en testificar respecto a la carpeta de investigación que se abrió por el asesinato del funcionario, esto como parte de lo que dicta el proceso legal.

En lo que respecta al director de Tránsito Municipal, Manuel Blanco Moreno, así como a Miguel Ángel Martínez Catana, director de Seguridad Pública Municipal, ambos declararon que tienen la mejor disposición para presentarse en cuanto la autoridad competente lo requiera. Agregaron que hasta ayer a ninguno de los dos, ni al personal asignado para resguardar el lugar de los hechos, se les había solicitado para rendir su declaración. Por su parte, la alcaldesa Aurelia Leal López acudió a la Fiscalía a realizar algunas diligencias, sin detallar más sobre el asunto.

El director de Seguridad Pública Municipal aseguró que está listo para la hora que se le llame, al igual que a los más de siete policías asignados por la calle Juan Carrasco y Blas Valenzuela, en la colonia Centro, donde quedó el cuerpo sin vida del doctor Guerrero.

Externó. Por su parte, el director de Tránsito aclaró que él no participa en los operativos como el que se suscitó el viernes en la mañana al registrarse el accidente y deceso de su colega, ya que él se desempeña como administrativo.

A dos días del hecho donde perdiera la vida el funcionario, Manuel Blanco Moreno detalló que no se ha dado a conocer quién es el propietario de la camioneta blanca GMC, modelo 2014, ya que no se terminó de elaborar el parte, ni consignación, pues es el personal de la Fiscalía quien lleva el control de todo el caso al determinarse que se trató de homicidio doloso.

El hermetismo en el que se ha mantenido el nombre del propietario de la camioneta implicada donde presuntamente pudo viajar el asesino, seguirá, debido a que al estar bajo investigación la información debe ser reservada.

En dicha dependencia se mencionó que dejó de ser competente del área jurídica de Tránsito y trascendió que pudiera ser el grupo Pegaso de la Fiscalía General del Estado el que tome el control.

Desde hace dos semanas no cesaban los ataques en su contra, declaró la alcaldesa Aurelia Leal López frente al féretro de quien en vida fue secretario del Ayuntamiento, José Luis Guerrero Sánchez.

El dato fue confirmado por un familiar del hoy extinto político, quien por miedo a represalias prefirió no ahondar en el tema y dejar todo en manos de la Fiscalía General del Estado.

Ante esta situación de violencia y ataque directo a su administración, la alcaldesa Aurelia Leal López exigió a la Fiscalía que el caso sea esclarecido y que no quede impune, además de solicitar a la Federación que envíen más vigilancia de las fuerzas armadas.

Dirigiendo su mirada al ataúd, la mandataria municipal expresó que quienes cesaron la vida de Guerrero Sánchez sabían a la perfección que le daban un fuerte golpe a la vida municipal.

“Pero deben saber también que el proyecto de transformación por el que luchaste sigue y todo lo que dejaste lo vamos a continuar”, exclamó.

La mandataria municipal señaló que quienes cobardemente lo asesinaron fue porque les estorbaba.

Fue porque estabas interrumpiendo proyectos, desde hace dos semanas no cesaban los ataques en contra de nosotros, hoy están los resultados, pero te digo que no nos vamos arrodillar, vamos a seguir y le exijo a la Físcalia General de la República que no quede en la impunidad, vamos hacer todo lo posible y le pido al gobierno federal que se vengan las fuerzas armadas aquí a Guasave porque no podemos continuar con esto.