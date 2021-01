Hospital General de Guasave atiende a 8 pacientes con IRAS de manera diaria

Guasave, Sinaloa.- Un incremento considerable han tenido las atenciones por infecciones respiratorias en el Hospital General de Guasave, señaló el director del nosocomio, quien explicó que actualmente se están atendiendo un promedio de 8 personas de forma diaria por alguna enfermedad respiratoria.

Enfatizó que es importante que la ciudadanía continúe aplicando las medidas de salud para evitar que se incrementen los contagios, no solo de este tipo de enfermedades, sino también de COVID-19.

Incremento

Jesús López Rodríguez, director del Hospital General de Guasave, informó que en los últimos días ha habido un incremento en las atenciones por enfermedades respiratorias.

Llega un promedio de ocho pacientes diarios, cuando antes iban dos, pacientes que buscan atención por enfermedades respiratorias”.

En cuanto a la situación que se está viviendo con el COVID-19, López Rodríguez enfatizó que es importante no bajar la guardia, pues también hay un aumento en los casos confirmados.

“Sin duda se están incrementando los casos en la consulta y en hospitalización, y tenemos que alertar a la población a que no se descuiden, a que no se relajen, a que sigan usando cubrebocas, gel antibacterial, no tocarse los ojos, la nariz, la boca sin lavarse las manos, las medidas que todo mundo conoce”.

Respecto a la vacunación del personal del nosocomio, que debiera de dar inicio a mediados del presente mes, el doctor señaló que están en la espera y que todo el personal podría ser inmunizado con el biológico.