Hospital General de Guasave retomará actividades hasta que no haya riesgo

Guasave, Sinaloa.- Será hasta que el semáforo de riesgo de contagio por Covid-19 se ponga en color verde que en el Hospital General de Guasave retomarán la atención del resto de las áreas, informó Jesús Antonio López Rodríguez.

El director de este nosocomio refirió que en tanto no baje el riesgo no pueden retomar el resto de las actividades debido a que se busca no exponer a la población ni a los trabajadores.

Situación

“No podemos exponer a la gente a las aglomeraciones, nosotros tenemos todo listo, tenemos todo preparado, con un protocolo”, expresó.

Vamos a tener un filtro afuera, vamos a tener una especie de preconsulta para que se les tome la temperatura, para que no tengan tos e ir evaluando cómo iniciar paulatinamente.”

Debido al impacto de esta enfermedad y el riesgo de contagios, dijo que se tienen que extremar las medidas de prevención y cambiar por completo la forma de atención a los ciudadanos.

“Sin duda que tenemos que intentar tener la mayor seguridad posible de no exponer al resto de la población y al resto del personal”, expresó.

Vamos a tener ahí el gel antibacterial, que todo mundo use cubrebocas, le tomaremos temperatura, y poco a poco ir cayendo en la famosa nueva normalidad. De hecho lo intentamos la semana pasada, empezaron a hacer el protocolo aquí en el Hospital para ello.”

Ocupación de camas

Al día de ayer en el Hospital General había cinco pacientes hospitalizados por Covid-19, mientras que en semanas pasadas llegaron a tener hasta 32 hospitalizados. Por su parte, en el IMSS había 24 hasta ayer, de acuerdo con el reporte de ocupación de camas de la Secretaría de Salud, mientras que en semanas atrás hubo más de 60.

López Rodríguez mencionó que durante esta pandemia afortunadamente no han llegado a utilizar el área de emergencia obstétrica, donde pueden tener hasta 16 camas y van a permanecer en reserva.

De igual manera dijo que se mantendrá activa el área Covid, aun cuando el número de contagios se mantenga en disminución.

“Nos interesa mucho que no se disperse y se diseminen más los casos, nosotros dependiendo de las posibilidades y del número de pacientes habremos de decidir si esa área de emergencia obstétrica que tenemos ya está en condiciones de trabajar para lo que fue creada”, expuso.

Entonces nos cambiaríamos solamente para la cara posterior del hospital donde tenemos el hospital de terapia intensiva Covid y ahí trabajaríamos, porque ahí tenemos ocho camas y dos áreas para Triage, eso es lo que pudiéramos hacer para reconvertir, pero por lo pronto tenemos que ir paso a paso.”

El representante médico dijo que no pueden saber qué es lo que va pasar y posteriormente pues se va aproximar la temporada de frío y lo que menos se quiere es andar a las carreras.