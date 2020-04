Hospital General de Guasave sin equipo para ser Hospital Covid

Guasave, Sinaloa.- Al no contar con suficiente equipo de protección, el personal del Hospital General Guasave rechaza que el nosocomio se convierta en Hospital Covid, indicó el líder sindical.

Víctor Garza Bustamante manifestó que ellos más que nadie conocen las condiciones que aguarda el hospital, es por ello que sienten que no tienen lo necesario para atender esta pandemia.

"Yo reconozco y respeto mucho a las autoridades de aquí del hospital y a mis compañeros, pero seamos honestos, no creemos que esto sea lo mejor para los pacientes ni para los trabajadores. El hospital no es el mejor equipado en cuestión de oxigeno, aire comprimido para succión, equipo de diagnóstico rx, laboratorio. También se necesita más equipo de protección y la calidad de insumos suficientes, la realidad es que no hay para todo el personal".

Detalló que si bien es cierto que se ha contratado personal aún es insuficiente, además quienes están en distintas áreas del nosocomio están expuestos y sin equipo por lo que tienen la certeza que de seguir en estas condiciones van a aumentar los contagios.