Hospital Integral de Sinaloa de Leyva tiene dificultades para reclutar a especialistas

Guasave, Sinaloa.- El director del Hospital Integral de Sinaloa de Leyva reconoció que se está batallando demasiado para llevar especialistas a ese nosocomio, y aunque ayer empezó a laborar una anestesióloga, quien es recién egresada de la universidad, todavía no han podido contratar al cirujano general, pues les rechazó la propuesta a quien tenían de candidato.

Claudio Morales Rivera mencionó que continúan a la espera de nuevos aspirantes para los puestos faltantes, los cuales son de ginecología para fines de semana, y cirugía general para toda la semana.

Afirmó que a pesar de que se tienen dos años de búsqueda de esos especialistas, ha sido difícil el reclutarlos.

POCAIMPORTANCIA

También comentó que a parte del sueldo que ofrecen, con ayuda del presidente municipal, Rolando Mercado Araujo, se les está ofreciendo a los especialistas, al momento de reclutarlos, un bono por parte del Ayuntamiento, el cual no tiene una cifra fija, pero podría ser en gasolina o monetario.

“La Secretaría de Salud les pagará como si fueran de base, y el presidente les proporcionará una cantidad extra, pero aun así se nos está dificultando el reclutar a ese personal”, lamentó.

Destacó que el contratar a los especialistas ha sido una tarea más difícil de lo esperado, porque por lo general salen de las especialidades y se quieren ir a donde hay mayor posibilidad de conseguir trabajo, pero desconoce el por qué ahora los jóvenes no aceptan el salir de la ciudad en la que se encuentran. Aseveró que tiene la creencia de que no aceptan el ser parte de esa unidad, por lo retirado que se encuentra, pero considera que es una gran oportunidad laboral, la cual no está siendo tan abarrotada como se creía.

Respecto al material que les faltaba, se accedió por parte de la Secretaría de Salud a solicitar el equipo, entre estos aire acondicionado y mobiliario para oficinas y consultorios.

Para pediatría y ginecología se instaló el mobiliario con el que ya se contaba, para que pudieran ejercer su labor en las nuevas instalaciones, pero aún falta el apartar la oficina de Dirección, por lo que esperan que para la próxima semana se les dé respuesta respecto a la solicitud que presentaron.

“Son detallitos los que nos faltan, pero ya casi tenemos todo listo, y solo faltarían los dos especialistas que están pendientes”, aclaró.

NEGATIVA

Morales Rivera indicó que le ofrecieron el puesto a una ginecóloga que reside en ese municipio, pero entre semana asiste a laborar en el IMSS de Guasave.

Incluso así, se le ofreció el puesto para fines de semana, declaró, teniendo la esperanza de que aceptara, por el simple hecho de ser solo dos días, y que ella se encontraba en el municipio, pero no fue así.

“Tenía la esperanza en una ginecóloga de aquí, que va y trabaja en Guasave, que aceptara el trabajar en la clínica los fines de semana, ya que no tendría que trasladarse, pero no aceptó. Es sorprendente que ni la gente de aquí acepte los puestos”, mencionó.

El director del Hospital Integral reveló que así como la doctora que es del municipio, los otros especialistas a los que se les han ofrecido los puestos, se han negado por lo mismo, porque opinan que es una clínica que está muy lejos y no ven conveniente el trasladarse a diario a Sinaloa de Leyva.