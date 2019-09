Hospital Integral de Sinaloa se encuentra en el rezago total

Guasave, Sinaloa.- El rezago en salud que se tiene en el municipio de Sinaloa es grande, reconoció la alcaldesa, quien añadió que es urgente que la Secretaría de Salud haga lo conducente, sobre todo con la falta de especialistas y personal médico durante los fines de semana.

En esta semana podría darse un encuentro entre la presidenta del serrano municipio, el director del Hospital Integral de Sinaloa de Leyva y el secretario de Salud para tomar decisiones que mejoren la situación del nosocomio.

Rezago

María Beatriz León Rubio, alcaldesa de Sinaloa municipio criticó de manera enfática el rezago que se tiene en materia de salud desde siempre, pues señala que las autoridades siempre han tomado a Sinaloa como un municipio serrano y no se le presta la atención que debiera.

“Todo el tiempo hemos estado rezagados en salud y ya no nos vamos a callar más, yo creo que no se vale, creo que Sinaloa merece mucho más, merece lo mismo que tienen los otros municipios, nosotros no estamos pidiendo nada que no sea lo que merecemos; no podemos seguir siendo o que nos sigan viendo como un municipio serrano, tenemos que tener las condiciones para que nuestra gente tenga el tema tan importante como es el de salud”.

León Rubio explicó que la problemática más fuerte que se tiene en el Hospital Integral de Sinaloa de Leyva es la falta de especialistas y aseguró que no pararán de hacer las gestiones necesarias para que se solucione el problema.

“Necesitamos como siete u ocho especialistas de los más importantes, ya tenemos meses así, nosotros tenemos que tener el médico que requerimos y por supuesto la Secretaría de Salud habrá de hacer lo propio porque nosotros no vamos a cesar en estar gestionando lo que necesitamos, no es capricho, es una necesidad”.

La alcaldesa también señaló que la situación se recrudece durante los fines de semana y que han tenido que trasladar a pacientes a otras partes del estado, corriendo más peligros de manera innecesaria.

Los fines de semana es cuando estamos más restringidos todavía, no tenemos a un anestesiólogo, no tenemos a un traumatólogo, no tenemos ginecólogo, ni pediatra que es tan importante, carecemos de todo, no podemos trasladar a nuestra gente nada más así.”

La presidenta de Sinaloa municipio detalló que los especialistas llegan al hospital, pero tras cumplir los dos meses, que es el tiempo requisito, solicitan el cambio a otro sitio y de nuevo se quedan sin los médicos.

Añadió que fue el gobierno municipal el que echó a andar el área de urgencias de dicho hospital, pues ni eso se tenía; recalcando que es urgente que se trabaje para contrarrestar las carencias del nosocomio.

Gestión

León Rubio indicó que el martes de la semana pasada sostuvo un encuentro con el secretario de Salud, quien se comprometió a enviar el personal médico que hace falta, para lo cual tendrán una segunda reunión esta misma semana, en la que participarán ella como alcaldesa, el mismo secretario de Salud, Efrén Encinas, y el director del Hospital Integral.