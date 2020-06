Hospitales privados de Guasave no están notificando casos Covid-19

Guasave, Sinaloa.- Los hospitales y clínicas privadas, e incluso médicos y enfermeras particulares no están notificando de manera oportuna los casos de Covid-19 que atienden, lo que representa un fuerte riesgo de que se registren brotes de contagio tanto en el personal como en las familias de los pacientes, señaló la jefa de la Jurisdicción Sanitaria No. 2.

Manifestó que también por la resistencia de la ciudadanía a decir cuando se tiene algún síntoma, se han detectado ya familias completas contagiadas.

Sin notificaciones

Silvia María Preciado Machado, jefa de la Jurisdicción, informó que el Covid-19 fue considerado como la influenza en su momento, una enfermedad emergente, por lo que tanto hospitales públicos como privados deben de notificar cuando se atienda a un paciente sospechoso, sin embargo, esto no se está haciendo por parte del sector privado.

“Hemos tenido poca participación a nivel privado debido a que se saturan ellos de trabajo y no nos notifican a tiempo y la notificación es muy importante porque hay que recordar que ningún hospital privado cuenta con la autorización de una prueba Covid, pueden hacer otros exámenes y análisis, pero no determinan si tienen o no Covid.”

Preciado Machado reconoció que dichos nosocomios sí cuentan con las condiciones y aplican los protocolos como el triage respiratorio, pero debido a la resistencia de la ciudadanía ocultan que presentan este tipo de síntomas y son tratados en las áreas comunes, por lo que se podría registrar un brote de contagios y la situación podría salirse de control.

“Sí están atendiendo, desafortunadamente y esto se puede salir de control porque no nos informan a tiempo para darle seguimiento y hacer la prueba del Covid; sí tienen ellos las condiciones y aplican el procedimiento, pero hay que hacer una observación, que muchas veces el paciente no dice que trae síntomas respiratorios y lo pasan al área normal y es donde provoca un foco infeccioso.”

Ante la situación, la Jurisdicción valora realizar una búsqueda intencionada con doctores y enfermeros particulares, pues señala que ahí es en donde han detectado algunos brotes.

“La gente se está yendo con los médicos particulares y en eso la verdad es que no podemos intervenir, sin embargo vamos a hacer una búsqueda intencionada, visitando a esos médicos debido a la emergencia sanitaria, porque ahí es donde se nos están presentando los brotes como en Leyva Solano, Batamote y Cortines.”

Resistencia

La jefa de la Jurisdicción No. 2 señaló que aún persiste mucha resistencia por parte de la ciudadanía, quienes en el afán de que nadie se entere que tiene los síntomas, los ocultan o acuden con particulares, quienes los diagnostican y los regresan a casa, provocando contagios en toda la familia.

“Desafortunadamente aún hay mucha resistencia; actualmente se han presentado brotes familiares debido a que la gente lleva al familiar a un particular, le dan medicamento sintomático y lo regresa a su casa, pero para ese entonces ya contagió a dos o tres más.”

Además señaló que en los trabajos de búsqueda intencionada que se realiza por parte de la Secretaría de la Salud, la gente no coopera y prefiere esconder los síntomas.

“Es triste mandar a nuestro personal exponiéndose, llegar a una casa en donde hay casos y que les digan que todo están sanos, tenemos trabajo de casa en casa en las comunidades, pero no hay ningún caso sospechoso porque la gente no quiere apoyar por temor a la discriminación que hay.”

Abasto

Preciado Machado enfatizó que sí se tienen pruebas para aplicar y que hasta el momento se han realizado 629 en Guasave y en el municipio de Sinaloa de Leyva.