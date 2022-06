Hostigan y envían mensajes falsos a una madre de Guasave que busca a su hijo desaparecido

Sinaloa.- Sumado a la agonía y sufrimiento de no saber de su hijo, Lorena Zavala tiene que lidiar con el hostigamiento y engaño de quienes se quieren aprovechar de su penar al buscar a su hijo Óscar, desaparecido en mayo del 2020.

Apoyada en las redes sociales y grupos de rastreadoras, Lorena, habitante de Guasave, difunde la imagen de Óscar Roberto Blanco Zavala, médico de profesión, privado de su libertad en Los Mochis, el 14 de mayo de ese año, cuando pasadas las 8:00 horas se encontraba escuchando música afuera de su domicilio.

El pesar

Con el anhelo de que alguien le dé alguna pista que le permita dar con él, publicaba su imagen en las redes sociales, pero cruzó por su mente ya no subir nada, a raíz de que se ha topado con gente que le envía mensajes en los que le dicen donde está su hijo, le dan información falsa y pretenden extorsionarla.

Pese a los engaños en los que ha caído y todas las falsas esperanzas que ha tenido que superar, manifestó que no puede dejar de difundir la foto porque al final su única ilusión es recuperar a su hijo como esté, e implora a quienes se lo llevaron o de saber en dónde está se lo den a conocer por humanidad y dejar de estar en una agonía que todos los días la consume.

“Pensé en ya no subir nada tuyo Oscarito, porque hay gente mala que me hace daño, me mandan mensajes muy feos, me dicen que saben donde estás enterrado, pero que les dé dinero y son puras mentiras, se burlan de mi dolor, pero no puedo dejar de publicar tu foto hijo, y seguir suplicando a quien sepa donde estás. Qué hable, pero que hable con la verdad. Favor de regresarme a mi hi-jo como esté, ya lo quiero de vuelta conmigo”, escribió.

Los números telefónicos donde puede dar alguna señal para dar con el paradero del médico son: 6683979710, 6686886054 y 6981127691, comprometiendo que toda llamada o mensaje será confidencial.