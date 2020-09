Hoteles "vuelven a la vida" tras reactivarse en Sinaloa municipio

Sinaloa.- La apertura de espacios públicos como el malecón y demás sitios de recreo que son de interés para los turistas, lo que ha dado como resultado un respiro para el sector hotelero del municipio de Sinaloa.Lo anterior fue confirmado por Daniel Véliz, empresario de este giro en el municipio serrano, quien detalló que en esta última semana han percibido mayor ocupación.

Apego a las medidas

Reconoció que en el municipio ha sido un proceso de lucha constante el ir posicionando la industria hotelera, misma que cada año tiene un incremento considerable, sin embargo, dijo que tras tres años, los meses anteriores del 2020 han sido una dura prueba, pues operaban en números rojos.

“Nosotros nos hemos venido apegando a lo que nos encomienda la autoridad; de inicio fue el cierre total, posteriormente fue dar el servicio únicamente a quienes se dedicaban a actividades de las llamadas esenciales, luego se aperturó en general, sin embargo, como aquí estaban cerradas algunas áreas como el malecón, que son de las más visitadas, pues la gente no venía o teníamos visitas pero no se reflejaban en ocupación hotelera porque la gente no le veía el caso a quedarse”.

En esta última semana la ocupación se estima en un 50 por ciento de la capacidad.

Ahorita ya se ve que la gente está acudiendo un poco más, tenemos creo un 50 por ciento de ocupación en lo que se refiere al hotel nuestro. Hay otros dos hoteles más aquí en la región y creo que ellos también ya han percibido que va mejorando la demanda, gracias a Dios”.

Confianza

Recuperar la confianza de los visitantes es un reto fuerte, sin embargo tienen el compromiso de redoblar esfuerzos para que los huéspedes sientan que están en un sitio seguro, detalló.

Turistas en el malecón de Sinaloa Municipio/El Debate

“Nosotros aquí en las habitaciones y en todos los espacios del hotel utilizamos un sistema de cámaras de ozono para sanitizar. Siempre hemos buscado que cada espacio esté limpio, sin embargo, con esto pues hemos intensificado aún más las medidas sanitarias. Cada que llega un nuevo huésped se le explican los protocolos que deben de seguir para su cuidado, porque también es algo que depende en gran medida de su colaboración; se hace la sanitización incluso en presencia de ellos, para que tengan la certeza de que están en un lugar limpio y seguro para sus familias y para quienes los acompañen”. Agregó que mantienen precios accesibles para incentivar que el lugar siga posicionándose como un lugar atractivo tanto para el turismo regional como nacional e internacional.

“Los precios que tenemos en general en los hoteles de aquí del municipio de Sinaloa son accesibles, y cuidamos que la calidad de todo lo que se ofrece sea la mejor, para que nos recomienden. La idea es que quien nos visite se lleve una buena experiencia para que les queden ganas de regresar y que además nos recomienden”, externó el empresario sinaloíta.

Apoyos

Cuestionado respecto a si han podido acceder a algún tipo de apoyo por parte del Gobierno del Estado o algún otro organismo, indicó que en lo personal no han accedido a ninguno y considera que sus compañeros tampoco han tenido ninguno.