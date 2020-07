Hoy atenderán Estación Naranjo, Sinaloa; piden reportar casos de Covid-19

Guasave, Sinaloa.- Este día la Jurisdicción Sanitaria No. 2 realizará acciones de prevención y en atención a pacientes con Covid-19 en Estación Naranjo, Sinaloa, según informó Silvia María Preciado Machado.

La representante de dicha área señaló que se programó una brigada para trabajar con una búsqueda intencionada de personas con Covid y que el problema de alta incidencia que pudiera haber, como señalaron habitantes de dicha sindicatura, es porque al no reportar los casos a las autoridades no se han generado estadísticas de casos positivos comprobados.

Atención particular

“A mí también me llamó una persona y cuestionó sobre los casos ahí en Sinaloa que tiene nueve casos y yo le digo bueno y ustedes ¿dónde se atendieron?, no pues en particular y le digo que muchas veces las estadísticas no nos las creen que son reales porque la gente no se atiende en los servicios de salud, por lo que sea y de esa manera no podemos llevar las estadísticas”, expuso.

Se hace con base en los estudios y vigilancia epidemiológica. Quiere decir que del 10 por ciento de los pacientes que les tomamos muestra, si hay nueve quiere decir que son 90, entonces es muy importante que la ciudadanía asista a los centros de salud, a los hospitales, porque de esa manera llevamos una estadística y sabemos en dónde vamos a trabajar, con base en los cercos epidemiológicos.”

Llamado

Insistió en que es muy importante reportar los casos, pues cuando se generan estadísticas hay acciones preventivas.

La representante médico aclaró que un brote de casos de Covid-19 se puede presentar en cualquier parte del municipio y que por eso es muy importante llevar una vigilancia epidemiológica y trabajar sobre los casos cuando la ciudadanía habla al Call Center para reportar que tienen cualquier síntoma.