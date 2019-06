Huelguistas presentan afectaciones de salud, pero están estables

Guasave, Sinaloa.- Estables, pero ya con afectaciones a su salud como deshidratación, problemas en la presión y dolores musculares, es como se encuentran los sindicalizados que iniciaron huelga de hambre el lunes pasado en exigencia del pago de sus salarios y prestaciones.

Otro más de ellos tuvo que abandonar la lucha la noche del miércoles, sumando cuatro en total los que se han retirado por problemas de salud, señaló el líder de los trabajadores sindicalizados.

Afectaciones

Valeria Martínez Marmolejo, doctora de la dirección de Salud Municipal, quien ha estado supervisando la salud de los manifestantes, informó que dos de los que aún permanecen ya han presentado problemas de deshidratación, por lo que se les brindó la atención necesaria.

Añadió que es a partir del tercer día sin que se ingiera alimentos cuando los síntomas por las afectaciones de salud empiezan a notarse.

“A partir del tercer día es cuando se empiezan a notar las afectaciones, y ellos ya llevan cuatro; han presentado problemas de presión, dos de ellos tuvieron que ser canalizados por deshidratación, a todos se les ha estado dando suero oral, además de otros medicamentos para la lumbalgia que han manifestado por dormir en el suelo”.

Martínez Marmolejo explicó que aunque los manifestantes se están hidratando, no lo están haciendo de la manera habitual, y ante las altas temperaturas que se están presentando y la falta de alimento, lo más grave que podrían presentar es una falla renal.

“Sabemos que se están hidratando, pero no como lo debieran de hacer, y menos en esas condiciones por el clima, y de continuar, lo más grave que pudieran presentar es una falla renal, por la misma deshidratación, pero los estamos monitoreando y hasta ahorita ninguno de ellos está en esas condiciones”.

Por su parte, Roberto Acosta Quevedo, líder de los sindicalizados de la Jumapag, señaló que ya empiezan a sentir dolores musculares y problemas en la presión, pero que se sienten aún en condiciones de permanecer en la lucha.

Sin negociación

Acosta Quevedo señaló que el depósito de dos quincenas solo para jubilados no es la solución al problema, pues la propuesta que ellos realizaron era el pago de tres quincenas, pero para todos los sindicalizados, activos y jubilados.

Lo que pasa es que al final de cuentas el gerente hizo lo que quiso, el gerente de un principio dijo que tenía un millón de pesos y ese recurso prácticamente es algo que no viene a resolver ni siquiera para entrar en tema de negociación”.

El líder del sindicato añadió que solo están pidiendo una tercera parte de la deuda que se mantiene con los sindicalizados en un afán de no forzar lo que no se puede hacer, pero enfatizó que lo realizado el miércoles no soluciona nada.

Añadió que no ha habido un nuevo acercamiento para negociar y que continúan en la espera de una respuesta favorable a su propuesta.