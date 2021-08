IMSS pondrá módulos de vacunación en el malecón de Guasave

Guasave, Sinaloa.- A nivel estado, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sinaloa se encuentra implementando estrategias que permitan llegar al mayor número de población y cumplir así con el esquema de vacunación de los niños.

En Guasave se está trabajando ya para instalar módulos de vacunación en el malecón María del Rosario Espinoza.

Para vacunar al menor solo es necesario cumplir con la edad, sin importar si es o no derechohabiente.

Vacunación

Trinidad Leyva Verduzco, directora del IMSS en Guasave, informó que ya se está trabajando en una estrategia similar a la realizada el pasado viernes en la ciudad de Culiacán, con la que se busca completar el esquema de vacunación de los niños.

“Sí, estamos pensando abrir unos puestos en el malecón, me he puesto en comunicación con los compañeros que llevan Medicina Preventiva y ellos me hicieron la observación de que ahí sería una muy buena opción y hacer perifoneo.”

Leyva Verduzco explicó que las vacunas que se estarán aplicando son contra el sarampión y la rubéola, triple viral y hexavalente, aunque recalcó que si al menor le hace falta cualquier vacuna para completar su esquema, ahí mismo se la podrán aplicar.

Recalcó que estas acciones van dirigidas para la sociedad en general, siepre y cuando se cumpla con la edad necesaria para la aplicación de los biológicos, y aseguró que se tiene suficiente abastecimiento de los mismos.

“Las vacunas son para derechohabientes y no derechohabientes, es para quien sea, nada más que cumpla con los requisitos de uno a cuatro años. Contamos con vacunas suficientes para todos, sin distinción”.

Respuesta

La directora del IMSS Guasave indicó que pese a la pandemia de Covid-19, los derechohabientes sí han estado acudiendo al hospital, llevando a los menores para que cumplan con su cartilla de vacunación.

“Casi toda la gente está ya vacunada, según las áreas geográficas tenemos ya el porcentaje que nos corresponde al Seguro Social.”

Mencionó que estas acciones no son porque exista un rezago amplio en vacunación de menores, sino más bien para detectar a aquellos que por diversas razones continúan sin vacunarse.

“Visitamos los campos agrícolas, las guarderías y ya tienen su esquema completo, pero las metas han sido cada vez más altas y tenemos que cumplirlas, entonces, por si alguien se escapa, es la forma de dar con él y aplicarles la vacuna y que cumplan con los esquemas.”