ISEA en Guasave se deslinda de convocatoria falsa y pide estar atentos

Guasave, Sinaloa.- Ante la circulación de información en redes sociales donde se abanderan las siglas de ISEA para invitar a los ciudadanos a estudiar y a tramitar el certificado de preparatoria, la titular en Guasave, María Elena Gómez Jiménez, dijo que es falsa y explicó que en el instituto que representa solo se imparte educación de primaria y secundaria sin costo para los ciudadanos.

En la información que se difunde se detalla que el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos invita a seguir estudiando y trabajando sin problema, garantizándoles que recibirán su certificado de nivel básico de así requerirlo o preparatoria, con valides oficial ante la Secretaría de Educación Pública; situación que, según el personal que labora en ISEA, no están autorizados aún para lanzar convocatorias porque aún están en capacitaciones para detallar cómo será la enseñanza ante la pandemia.

Aclaración

Gómez Jiménez detalló que aún no están abiertos al trabajo de campo y, con base en la comunicación que tienen con los líderes educativos, ninguno ha hecho publicaciones al respecto debido a que no se les ha indicado cómo será el nuevo modelo de enseñanza.

A penas recibiremos información a detalle de cómo trabajaremos en línea, porque aún no estamos abiertos al trabajo en campo”.

El personal del ISEA recalcó que es un instituto que no tiene cobertura para estudiar preparatoria, que es algo que les gustaría y sería de gran avance, porque se los han solicitado de forma constante; pero de momento no, por lo que pidieron poner atención y no dejarse engañar, sobre todo a quienes pudieran pedirles a cambio dinero y tratarse de un certificado falso que no les servirá.

Necesidad

Una vez que se tenga mayor información sobre la nueva operatividad, María Elena mencionó que será a través de medios oficiales que se dé a conocer, ya que de momento siguen en la reorganización para no arriesgar a los educandos, al tratarse en su mayoría de adultos.