Iglesia católica suspende viacrucis en Semana Santa en Guasave

Guasave, Sinaloa.- Adías de la Semana Santa, el párroco del Santuario de la Virgen del Rosario confirmó que las tradiciones religiosas masivas quedarán suspendidas: el viacrucis y las peregrinaciones, como las que se realizaban el Domingo de Ramos.

El sacerdote Luis Alfonso Leyva López aclaró que fue una decisión que tomó para evitar aglomeraciones y con esto contagios por Covid-19. “Nosotros no disponemos de las autoridades, claro que respetamos lo que las autoridades dicen, pero yo tomé la decisión para evitar aglomeraciones porque mucha gente acostumbra ir al viacrucis y para evitar, no se hará.”

Dijo que habrá actividades tradicionales y las misas ordinarias continuarán su curso como cada domingo, y este próximo Domingo de Ramos se empieza con una a las 7:00 horas, a las 9 y 10 de la mañana, para seguir con la de 12:00 y por la tarde a las 18:00 y 19:00 horas, apegándose a los protocolos por el Covid-19, permitiendo a solo el 50 por ciento de los asistentes al Santuario.

El jueves se llevará a cabo la conmemoración de la última cena, la bendición del pan, agua bendita y se expondrá al Santísimo, mientras que el viernes, Día de la Pasión, Muerte y Resurrección, se reza el Rosario y oración al Santísimo, y el sábado la bendición del fuego, agua e imágenes. Confirmó que no habrá viacrucis viviente, y todas las actividades referentes a las aglomeraciones quedan descartadas.

“Todo será con prudencia, a distancia en la iglesia”. Macario Gaxiola, director de Protección Civil, aclaró que de momento siguiendo las recomendaciones del sector salud, las peregrinaciones no están prohibidas pero al realizarlas sí se debe seguir una serie de medidas, como el no permitir gente caminando, no más de 15 carros en la caravana

