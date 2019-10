Ilegal, paro de trabajadores; les descontarán el día

Guasave, Sinaloa.- Además de calificar como ilegal y lesiva para la prestación del servicio a los usuarios de la Jumapag, la gerente del organismo anunció que se le descontará el día a los trabajadores sindicalizados que el pasado jueves 10 pararon labores para manifestarse frente a las instalaciones.

Nubia Yazmín Puentes Llanos criticó que más allá de manifestar su inconformidad el objetivo principal fue lesionar el desarrollo e impedir actividades para que se cediera a sus solicitudes.

Afectación

“La suspensión de actividades por parte de la planta sindicalizada tiene como objetivo ocasionarle un perjuicio y con ello una serie de daños, incluidos aquellos de tipo económico y social debido a que no fue posible prestar los servicios a los que por mandato de ley se encuentra obligada esta Junta, por lo cual los trabajadores participantes en el cese temporal de labores mucho más allá de manifestar su inconformidad es lesionar e impedir el desarrollo y crecimiento de una empresa cuyo futuro es incierto”, manifestó.

Ilegalidad

Aunque reconoció que tienen derecho a la libre asociación y reclamar derechos laborales no satisfechos con derecho a la huelga, dijo que esta tiene que ser legal, hecho que no se dio ante el paro laboral.

Es por demás ilegal y ventajoso ya que es obligación de los inconformes asignar al personal que permanecerá prestando sus servicios durante este tiempo con el objetivo de que no se perjudique la marcha del establecimiento, lo cual fue ignorado por estos mismos”, dijo.

“En este caso me estoy refiriendo a los líderes sindicales con quienes en semanas anteriores hemos estado dialogando para poder llegar a un acuerdo. Este es un tema de hacer conciencia, la parte laboral de la Junta es de suma importancia y requiere de una operación eficiente para que realmente logre fortalecerse y mejorar, sin embargo ayer fuimos testigos de que el resultado fue que no se logró cubrir las necesidades de todo el municipio”.

Sin recursos

Puentes Llanos reconoció que no han logrado abonar a la deuda de alrededor de 19 millones de pesos, únicamente en el tema de planes funerarios pero que si no lo han hecho es porque la Junta no da para más.

En total se les deben 4 millones 537 mil 184 pesos de quincenas a jubilados y un millón 970 mil 893 pesos de aguinaldos; 5 millones 712 mil pesos de aguinaldo a trabajadores sindicalizados; un millón 553 mil pesos de la segunda quincena de octubre a la directiva del sindicato del periodo 2017 y 2018; 4 millones 300 mil pesos de retenciones, y un millón 597 mil 799 pesos de primas vacacionales.

Violación a la ley

De acuerdo con lo que establece el artículo 134 fracción 3, es obligación de los trabajadores desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o representante, a la cual se subordinará en todo lo concerniente del trabajo, lo cual no fue acatado.

Asimismo citó el artículo 135, fracción 2 y 7, que establece que quedará prohibido a los trabajadores faltar sin causa justificada o sin permiso del patrón y suspender las labores sin autorización del mismo. Estos preceptos legales fueron omitidos por trabajadores y sus líderes, dijo la gerente del organismo.