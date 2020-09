Immujeres Guasave buscará brindar apoyo a la señora Estela

Guasave, Sinaloa.- “Nos ha dicho que no quiere nada, está muy triste y ha rechazado cualquier apoyo de los que pone a disposición el Instituto”, indicó Georgina Burciaga Armenta, al ser cuestionada sobre el apoyo brindado a la señora Estela, por parte del Immujeres.

“Con mucha tristeza te comento que nosotros la buscamos y hablamos con ella vía telefónica, nos pusimos a la orden pero ella nos dijo que la dejemos tranquila, que ahorita ella no quiere nada, que ya después, cuando ella se sienta mejor nos va a contactar, se quedó con nuestro número”, detalló la directora del Immujeres.

Y es que según lo que compartió la funcionaria, intuyen que parte de la molestia de la señora deriva del hecho de que la denuncia por violencia contra su hijo se siguió por oficio, sin embargo esto es algo que procede independientemente de si la víctima interpone la querella o no.

“Es que ella está muy molesta porque se siguió por oficio la denuncia, me comentó a mí muy triste que pues su hijo no está bien, que hace años que fue golpeado por un grupo de muchachos y desde entonces él tiene problemas mentales, entonces es una situación muy compleja”, externó.

Ella nos dijo que el muchacho ya no está aquí, que se lo llevó su papá, y que ella no quiere que los policías estén afuera de su casa, incluso nos dijo que ya los ha corrido y que no se van.”