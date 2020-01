Immujeres inicia el año sin denuncias por violencia

Guasave, Sinaloa.- En los primeros días del año, el Instituto Municipal de las Mujeres no ha tenido ningún reporte de violencia, señaló la directora del instituto.

Durante todo el 2018 se brindaron en total 617 atenciones a mujeres y se presentaron 151 denuncias por violencia familiar.

Inicio tranquilo

Georgina Burciaga Armenta, directora del Immujeres, informó que se ha tenido un buen inicio de año respecto a los casos de violencia familiar, pues hasta el momento no se ha presentado ninguno.

“Es un buen inicio, hasta ahorita no tenemos ningún caso registrado, al menos en lo que corresponde al instituto y a los reportes que recibe la Dirección de Seguridad Pública Municipal no se ha presentado ninguno todavía; los que acuden directamente a la Fiscalía los desconocemos porque no intervenimos nosotros.”

Burciaga Armenta resaltó que, contrario a que se pudiera pensar que durante el periodo vacacional la violencia aumenta, solo se atendió un caso, número similar a la atención que se brindó en el mismo periodo del 2018.

Este año, durante las vacaciones decembrinas solo atendimos un caso de violencia familiar, igual que el año pasado; en el tiempo que nosotros hemos estado al frente del instituto no tenemos referencia de que en vacaciones aumenten los casos.”

Estadísticas

La directora del Immujeres detalló que durante el 2019 se brindaron 617 atenciones y se presentaron 151 denuncias por violencia familiar y el mismo número de órdenes de protección, restricción y desalojo.

Explicó que el mes de diciembre se brindaron un total de 32 asesorías jurídicas, entre las cuales destacan las 14 denuncias por violencia con su debida orden de protección.

Burciaga Armenta señaló que del último trimestre del año 2019, diciembre fue el mes con menos atenciones jurídicas, seguido de noviembre en donde se atendieron a 34 mujeres y octubre con 64 atenciones de ese tipo.